Ponte di Niala, via ai lavori 

Il Trenino Verde non passa sul ponte di Niala da ben cinque anni. Ma dopo anni di attesa di intravede uno spiraglio di luce. Ieri mattina sono stati consegnati ufficialmente i lavori che verranno effettuati sul ponte di Irtzioni e su quello di San Cristoforo. Un appalto da 800 mila euro, serviranno 150 giorni per ultimare l’opera. Nella mattinata di ieri a Niala erano presenti, per battezzare il lieto evento, il sindaco di Ussassai Francesco Usai, 52 anni, l’assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde (37), e il direttore centrale di Arst, Carlo Poledrini (62).

Lifting

Se negli anni novanta erano stati fatti interventi di riverniciatura e tinteggiatura ora la ferrovia ottocentesca verrà messa a nuovo. «È un lavoro complesso dal punto di vista tecnico, ma una volta realizzato, con la zincatura e con la sistemazione di tutti gli elementi che richiedono manutenzione straordinaria, – ha spiegato Poledrini – sarà in condizioni di resistere per altri cinquanta anni senza ulteriori interventi, confidiamo di poter restituire il ponte a tutte le attività e le comunità che da questa ferrovia traggono qualche vantaggio».

Si prospetta un grande cambiamento per Niala che tornerà ad essere un volano economico per il territorio. «Era un impegno preso in campagna elettorale e finalmente c’è stata la consegna dei lavori – ha commentato l’assessore Todde. – Era un territorio intero a gridare vendetta, un territorio al confine dell’Ogliastra che merita rispetto. Il nostro obiettivo era quello di riattivare la tratta turistica storica Arbatax–Mandas, l’anno prossimo si potrà vedere il treno sbuffare su questo territorio».

Il sindaco

Eletto nell’ottobre del 2020 Usai ha dovuto affrontare sin da subito la questione Niala con tutte le intenzioni di far riaprire in fretta il ponte. «Un sogno che si sta concretizzando ufficialmente con l’apertura del cantiere – ha detto il primo cittadino – dopo cinque anni di assenza del tracciato di Ussassai, uno dei più belli, siamo felici di avere definitivamente messo la parola fine». Da ieri si parlerà solo di nuovi inizi. «Con il trenino ci sarà un impulso maggiore per il turismo – ha sottolineato Usai – ci sarà la ripresa dei posti di lavoro, dei punti di ristoro. Porterà posti di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA