Ponte di Marceddì, lavori al via 

Oggi si firma. E per il ponte di Marceddì arriva la svolta. Stamattina, negli uffici del Comune di Terralba, verrà siglato il contratto tra l’amministrazione e la ditta che si occuperà della ristrutturazione dell’infrastruttura che dopo i lavori diventerà una strada vera e propria. Un modo quindi per collegare senza problemi l’Oristanese e la costa di Arbus.

L’intervento

Si è aggiudicata il progetto la Sarda lavori srl di Tortolì. L’impresa è stata scelta tra le 66 che hanno partecipato alla manifestazione di interesse. Dopo la firma gli operai saranno pronti per iniziare i lavori. Totale dell’investimento: 6 milioni e duecentomila euro. Il primo milione e 200 mila euro è stato finanziato dalla Regione due anni fa. A febbraio scorso poi lo stesso Ente si era impegnato a inserire nella finanziaria altri 5 milioni di euro sempre per Marceddì, da distribuire nel triennio 2022-2024. Infine dal Governo era arrivato il via libera.ristrutturazione degli elementi sommersi, vecchi e pericolosi, ma anche di quelli in superficie. Verrà rifatto il manto bituminoso e verrà installato il sistema di illuminazione con la necessaria segnaletica. La circolazione, una volta terminati i lavori, sarà a senso unico alternato. I lavori verranno eseguiti dopo mesi di indagini da parte di diversi professionisti subacquei che hanno accertato le criticità della struttura. «Finalmente ci siamo - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu -. L'interv ento poteva iniziare anche prima, ma poiché la borgata quest’anno è stata presa d’assalto da turisti abbiamo deciso di iniziare a novembre. Per il territorio sarà una svolta anche nell’ambito della promozione».

Chiuso per mesi

Per permettere la realizzazione degli interventi il ponte verrà chiuso per diversi mesi a tutte le auto . Ci sarà però un'eccezione per i pescatori che utilizzano il tratto di strada per raggiungere le imbarcazioni presenti dall'altro lato della borgata. Il presidente del Consorzio pesca Antonio Loi: «Nei prossimi giorni ci sarà una riunione con impresa e amministratori. Per noi il passaggio è importante, ma lo è ancora di più l'apertura delle barriere sotto il ponte, per avere un flusso migliore dell'acqua. Spero che venga eseguito anche questo intervento».