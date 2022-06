Ponte chiuso: scoppia la protesta  

Devi raggiungere il tuo posto di lavoro? Devi accudire i tuoi cari? Devi arrivare alla tua azienda agricola? Se sei di Oschiri, arrangiati. Dopo la chiusura (per manutenzione straordinaria) del Ponte Diana, il paese è tagliato fuori dal suo territorio e, peggio ancora, decine di famiglie che vivono nelle frazioni del Limbara (Balascia, San Leonardo, S’Ampulla, Su Signaladu) non possono arrivare nel centro abitato più vicino, dove hanno famiglie e lavoro. È successo tutto da un giorno all’altro, senza preavviso. Nel disprezzo più assoluto delle persone che vivono a Oschiri, ma non solo. Perché il problema riguarda anche Tempio, Berchidda e tutte le piccole comunità che gravitano attorno al bacino del Coghinas. E ieri mattina sul ponte è scoppiata la protesta. Centinaia di persone sono arrivate da versante di Oschiri e da quello di Tempio per denunciare la loro condizione. Ha parlato per tutti, Gian Francesco De Candia, consigliere comunale di minoranza a Oschiri: «È stato un gesto di arroganza e dobbiamo saperlo, ci attende una battaglia dura. Sappiamo benissimo che il ponte ha necessità di un intervento di manutenzione. Ma non c’è solo il ferro e il cemento di questa struttura, ci sono anche le nostre vite».

Isolati

Una storia per tutte. Patrizia Pasella ha un negozio di fiori a Oschiri e vive in una casa che si trova oltre il ponte. Patrizia dice: «Accudisco tutti i giorni mia madre ultranovantenne. Cosa faccio adesso? Se avessero avvertito mi sarei organizzata per tempo in qualche modo». Nella stessa situazione il personale della centrale elettrica dell’Enel e tanti allevatori, che, non avvertiti, hanno spostato il bestiame nei terreni oltre il ponte Diana. De Candia ha chiesto un incontro con Anas perché la viabilità alternativa, una mulattiera che passa nel territorio di Berchidda, è stretta e pericolosa. Domani è stato convocato un tavolto tecnico dal commissario della Provincia, Pietro Carzedda, per trovare un altro percorso e metterlo in sicurezza. Ma sarà difficile.

La polemica

Gli oschiresi sono infuriati perché sino all’ultimo sono stati rassicurati sulla percorribilità del ponte. Ieri il sindaco Roberto Carta ha ribadito di non avere ricevuto comunicazioni certe. Anas sostiene invece che l’intervento sulla Ss 392 era stato ampiamente programmato e comunicato. Di sicuro non sapevano niente gli oschiresi. E conclude Gian Francesco De Candia: «Non sappiamo neanche quando il ponte sarà di nuovo percorribile. Non sappiano niente sulla tempistica dei lavori».