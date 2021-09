Ponte a rischio: l’allarme del sindaco 

Attendono ancora una risposta i continui appelli e tentativi di contatto che Enrico Pusceddu, sindaco di Samassi, ha rivolto all’Anas per sollecitare un intervento sul ponte che cavalca il fiume Mannu, da anni in pessime condizioni. La struttura è parte integrante della strada statale 196 dir., che attraversa tutto il centro abitato di Samassi, e in quanto tale è sotto la responsabilità dell’Anas, cui spetta la manutenzione.

Le criticità

Il ponte, costruito negli anni ’60, è attraversato da un numero molto elevato di mezzi, anche pesanti, che ne accelerano il degrado. I rilievi del traffico, effettuati da una ditta specializzata incaricata dal Comune, hanno stabilito che ogni giorno transitano mediamente sul ponte oltre 4.500 mezzi (di cui 178 veicoli sopra i 10 metri di lunghezza). Dati che non stupiscono se si pensa alla mancanza di vie alternative, essendo questo l’unico ponte sul fiume Mannu del territorio.

Le condizioni in cui versa sono visibili a chiunque: dislivelli nel manto stradale, fratture nell’asfalto, deterioramento della struttura in calcestruzzo, marciapiedi stretti e degradati, barriere di protezione corrose o mancanti, piloni che affondano nel letto del fiume ostacolando il normale deflusso delle acque. «Oltre al passaggio dei veicoli ci preoccupa, vista anche l’imminente riapertura delle scuole, il traffico pedonale – afferma Pusceddu .– Sul ponte ci sono ancora le ringhiere poste negli anni ’60. Sono corrose, cadono a pezzi. Per tamponare questo problema, a metà degli anni ’90 sono state aggiunte altre ringhiere, agganciate a quelle precedenti. Di fatto i marciapiedi, degradati anch’essi e pericolosi, sono occupati in gran parte dalle protezioni, che per giunta sono fatiscenti».

I solleciti

L’ultimo sollecito formale, con cui il sindaco chiede un incontro urgente per discutere delle problematiche riguardanti la struttura, è stato inviato via pec (spedito per conoscenza anche all’assessore regionale dei Lavori pubblici e al prefetto) la scorsa settimana. Ma è lunga la lista di precedenti, fra telefonate a vuoto e note inviate all’ente in più occasioni. Solo la penultima, risalente al 24 agosto 2020, ha ottenuto una risposta datata il 6 settembre successivo. Vi si legge che l’opera «è stata inserita nel piano ponti, e allo stato attuale è in fase di avvio l’affidamento di ulteriori approfondimenti propedeutici al progetto di manutenzione straordinaria della struttura, al fine della valutazione complessiva dello stato di conservazione e funzionalità». Proprio alla genericità di questa risposta fa riferimento il sindaco nella pec inviata di recente.

«È necessario capire perché l’Anas non intervenga. Se ritiene che il ponte non abbia bisogno di manutenzione, lo metta per iscritto», prosegue Pusceddu, intenzionato a tenere duro. «Se non avremo risposte, ci attiveremo con la comunità per attirare l’attenzione sul problema, sono certo che l’appoggio non mancherà», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA