Pomeriggio di fuoco alla Residenza del Sole 

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore e gli elicotteri sono rimasti in volo fino a oltre le 19. Le fiamme sono state infatti controllate fin da subito ma i focolai hanno continuato ad ardere fino a sera.

Due gli elicotteri impiegati da Pula e da Marganai, cinque mezzi dei Vigili del fuoco e una dozzina tra fuoristrada della Protezione civile e auto della Polizia Locale. I vigili urbani sono stati dispiegati negli incroci intorno all’area per deviare il traffico e liberare le strade per le squadre di terra. A rendere complicato l'intervento anche il vento che ha spostato l'incendio dalla Vicinale Santa Barbara, dove probabilmente è divampato, in direzione Residenza del Sole fino a lambire le recinzioni delle abitazioni adiacenti alla strada. I rilievi chiariranno poi le cause e il possibile innesco. A fuoco oltre sei ettari, in cenere cipressi e oleandri.

Una grossa colonna di fumo e le fiamme sospinte dal vento che sfiorano le abitazioni di Residenza del Sole. Paura ieri pomeriggio a Capoterra dove intorno alle 15 un grosso incendio è divampato in località Podere San Giuseppe, accanto alla strada statale 195, di fronte alla rotonda del bivio che dalla lottizzazione Maddalena Spiaggia immette sulla provinciale 91 per il centro del paese. Subito sul posto i Vigili del fuoco, le squadre della Forestale e della Protezione civile, la Polizia locale. Traffico chiuso sul primo tratto della Provinciale 91 e sulla parallela Vicinale Santa Barbara. Le auto in entrata e in uscita da Capoterra centro e Poggio dei Pini sono state quindi deviate verso le strade interne, mentre la 195 è rimasta aperta in tutte le direzioni.

Spiegamento di forze

«Attimi di terrore puro»

Grande spavento per le case vicine. Finestre chiuse per la grossa nube di fumo e per l’aria irrespirabile trasportata dal vento, oltre alla caduta di cenere e tizzoni che hanno causato un principio d'incendio all'interno della lottizzazione. «Uno spazio recintato con all'interno i bomboloni del gas condominiale ha preso fuoco», racconta Gabriella Cittadini, una residente: «È intervenuta una squadra che l’ha spento prontamente ma è stato un rischio enorme per noi che abbiamo le case lì intorno». Le bombole sono infatti interrate in via Elba, ma tutto il prato sopra è andato bruciato, per fortuna senza conseguenze. «Stavo riposando e mi hanno svegliata i gatti che miagolavano in un modo particolarmente lamentoso», dice ancora la donna: «Sono uscita ed era tutto oscurato dal fumo. L'aria era irrespirabile. Sono stati attimi di terrore puro, abbiamo visto il fuoco a due passi e l'ansia è che riprenda vigore con il vento».

Maddalena e Frutti d’Oro

Neanche l’area abitata dall’altro lato della 195 è rimasta indenne dagli effetti. Il fumo ha invaso le lottizzazioni di Maddalena e Frutti d'Oro e la cenere è caduta fino all'interno delle case che danno sulla spiaggia. «Mi sono affacciata alla finestra – racconta Erika Dessì – e ho visto una grossa colonna di fumo. Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno controllato l'incendio. Ho avuto paura quando ho sentito tutto quell'odore di fumo e il fuoco sembrava poter arrivare anche a Maddalena».

Video e foto

Decine i video e le foto condivise sui social, tanta la preoccupazione dei residenti manifestata nei diversi gruppi su Facebook. Agitazione anche per i bagnanti del lido di Maddalena che hanno osservato gli elicotteri rifornirsi a largo della spiaggia: un via vai durato quasi quattro ore. Gli accertamenti delle forze dell’ordine valuteranno eventuali responsabilità anche per quanto concerne la pulizia dei terreni.

