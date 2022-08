Polpo, burrida e “pisci a collettu”: Giorgino in festa  

Fervono gli ultimi preparativi per la 36esima sagra del pesce di Giorgino, che torna dopo due anni di stop. Gli abitanti del Villaggio pescatori stanno terminando di preparare polpo, burrida e pisci a collettu. Le degustazioni saranno sabato e domenica dalle 20. Il menù comprende anche sardine, fritto misto, pesce arrosto, e un bicchiere di vermentino o acqua. Ci saranno come sempre due file di distribuzione e tavoli nel piazzale dietro la chiesa e ai lati della piazza Nostra Signora di Fatima.

La manifestazione però non si limita solo alla parte culinaria, ma anche a quella culturale e di intrattenimento: stasera alle 20,30 sarà proiettato in anteprima il documentario “Non è Giorgino”, del regista Davide Melis, che racconta dalla viva voce degli abitanti, il borgo, le sue tradizioni e anche le problematiche. Sabato alle 18,15, si svolgerà la messa nella chiesa di Nostra Signora di Fatima. Seguirà, alle 19, lo spettacolo per bambini dal titolo “Retornable”, prodotto dal Teatro Sottosuolo, e per l’occasione si esibirà il clown argentino Gaspar Perissinot. Dalle 20 la serata proseguirà con le degustazioni e l'esibizione dei gruppi musicali “Free time” e “Vincenzo music” (dalle 21,30). E poi comincerà la degustazione dei prodotti tipici del mare di Cagliari, allietata come ogni anno dalla musica. Degustazioni quindi anche domenica, dalla stessa ora, accompagnate da uno spettacolo musicale.

«La sagra nasce a metà anni Ottanta, con l'obiettivo principale di rompere l’isolamento col resto della città e far conoscere le bellezze del nostro borgo, porta d’ingresso della laguna di Santa Gilla», ha spiegato Mariano Strazzeri, presidente del comitato di quartiere Giorgino Villaggio pescatori, alla conferenza stampa di presentazione di ieri mattina. «Un centinaio di persone si sono alternate per organizzare l’evento». L’assessore al Turismo Alessandro Sorgia ha detto di prevedere il boom di presenza, «superiore alle aspettative. È un evento importante per la promozione della città anche in un'ottica enogastronomica».

