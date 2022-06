Polo sportivo pubblico al Geovillage 

Un grande polo attrattore di eventi sportivi, culturali e fieristici, un centro qualificato per convegni e congressi e, ancora, un punto di riferimento del turismo di qualità. Il tutto a gestione pubblica. C’è questo nei piani, per ora riservati, del Cipnes se si parla del futuro del Geovillage. Il Consorzio industriale di Olbia si prepara a chiudere la partita del grande comprensorio turistico sportivo, dal 2016 (anno della sentenza di fallimento) affidato ai curatori della società Sviluppo Olbia. A distanza di una settimana dall’incontro (avvenuto nel palazzo di Giustizia di Tempio) che ha sancito l’avvio dell’iter di acquisizione del Geovillage da parte del Cipnes, emergono i primi dettagli sul business plan che, se saranno confermate le premesse del vertice, dovrebbe essere il piano per la rinascita del compendio. Dagli uffici di Cala Saccaia non emergono dettagli e nessuno parla, in una fase delicatissima delle interlocuzioni tra curatori fallimentari e Consorzio. Ma un dato è certo, la macchina per l’esproprio dei 25 ettari del complesso si è messa in moto e le finalità dell’operazione ora sono chiare.

«Gestione pubblica»

Per comprendere il senso del piano di rilancio del Geovillage bisogna partire dalle parole del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che è poi il principale azionista del Cipnes. Nizzi ha ricordato che il Geovillage ha “una importante funzione sociale per la città”. Detto in altre parole, dopo la riacquisizione, non saranno possibili gestioni dell’albergo e degli impianti sportivi per scopi esclusivamente commerciali. E non sono minimamente immaginabili (anche considerando i contenuti del contratto originario di assegnazione delle aree pubbliche) cessioni di strutture o gestioni separate di servizi o “pezzi” del compendio. La gestione sarà unica e pubblica.

Nautica e turismo

Il presidente del Cipnes, Gianni Sarti, ha più volte parlato dell’ambizioso piano del Consorzio (cantieri nautici, strutture ricettive, servizi e accordi con gli enti di formazione e ricerca). Dentro questo disegno, che ha già iniziato a prendere corpo, c’è l’operazione Geovillage. Per la quale, però, serviranno decine di milioni di euro. La prova della svolta di queste ore è che è stato messo in stand by il rinnovo della convenzione con l’Olbia Calcio per l’utilizzo di parte degli impianti sportivi. Adesso la partita che si gioca è un’altra e potrebbe trasformare il Geo da problema, quale è ora, a una grande opportunità.