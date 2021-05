Polo scolastico, lavori al via nel 2022 

Sul trasferimento di Elementari e Medie nel nuovo polo scolastico incombe l’incognita dei tempi. Legati alle proroghe nella progettazione esecutiva e definitiva e alla burocrazia. I progettisti stanno rivedendo la parte relativa al risparmio energetico, in quanto potrebbe arrivare un altro finanziamento da un milione di euro. L’assessore ai Lavori pubblici Cinzia Marongiu, 42 anni, rassicura. «In Sardegna siamo tra i primi nel programma Iscola, e tutto va come previsto. Ci saranno delle proroghe a causa del Covid, richieste dall’Anci. Confidiamo di iniziare i lavori nel 2022, salvo ulteriori slittamenti. Ora consegneranno il progetto che deve essere validato dalla Regione, con annesse autorizzazioni, e poi ci sarà la gara. Riusciamo ad essere veloci perché abbiamo fornito tutta la documentazione, come le analisi sismiche, in tempi record. Purtroppo sono opere lunghe e la pandemia non ci aiutato. Il crono programma è in continuo cambiamento, però siamo in linea con il lavoro da svolgere».

L’assessore è ottimista. «Il polo scolastico da 6 milioni di euro - finanziati dalla Regione con il Comune e la Provincia - è allo studio di un’università come modello di scuola del futuro».

Rattoppi

Intanto, si interviene con i rattoppi sulle altre strutture, in attesa che Elementari e Medie vengano spostate nel campus che ospita attualmente l’istituto Geometri. A loro volta i Geometri verranno spostati, previo adeguamento della struttura, all’Istituto d’arte. Al netto del consueto sfalcio dell’erba, concluso in questi giorni, attorno agli istituti scolastici e in attesa della disinfestazione da parte della Asl richiesta dalla scuola in via precauzionale, questa estate verranno eseguite le manutenzioni ordinarie e qualche manutenzione straordinaria. L’assessore Marongiu annuncia. «Abbiamo utilizzato un finanziamento ministeriale di circa 40 mila euro destinato a opere sociali e abbiamo deciso di utilizzarli per la scuola Primaria, per mettere in sicurezza i cornicioni, sistemare bagni, impianti e infissi. Faremo qualcosa anche alle scuole medie, dove c’è qualche problema con gli infissi, i bagni, le serrande da cambiare. Da poco abbiamo vinto un bando di progettazione per la verifica dei solai delle scuole e dobbiamo fare dei piccoli interventi. Per quanto riguarda la sicurezza possiamo stare tranquilli. Sono piccoli interventi».

Asilo

Ulteriori 40 mila euro, ricavati dai ribassi del finanziamento con cui sono stati rifatti i servizi, andranno sulla scuola dell’infanzia, dove l’amministrazione intende sostituire gli infissi e mettere delle porte nell’area prima dell’ingresso, come suggerito dalla scuola.

