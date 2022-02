Polo scolastico, cantiere miraggio  

Sono passati quattro anni dall’annuncio del finanziamento. E forse servirà un anno o due per vedere i lavori ultimati. È stato consegnato in Regione il progetto esecutivo del polo scolastico previsto nel programma Iscol@. L’iter ha superato step e passaggi nei diversi enti coinvolti, controlli e verifiche ad ogni passo in avanti. Il polo scolastico per Elementari e Medie, nell’edificio che ospita attualmente l’istituto geometri, non è in vista del traguardo. Ora alla luce del placet della Regione il Comune potrà procedere alla gara vera e propria per il campus.

Soldi

Il finanziamento risale al 2018, 6 milioni di euro per trasformare l’attuale Istituto tecnico nel campus tecnologico del futuro. Il progetto, infatti, favorisce la didattica innovativa e mira a rafforzare il ruolo della scuola all’interno della comunità, con un occhio di riguardo nei confronti della socialità, dello studio di gruppo e della condivisione e un’attenzione particolare a tecnologia e multimedialità: tablet, lim, supporti audio e video su tutti.

Acustica, luminosità, ampiezza degli spazi: tutto è studiato per il benessere degli studenti e per dare loro i migliori strumenti per affrontare il futuro.

Buio Covid