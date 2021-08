Polizze Rc auto, riparte la corsa 

La pacchia è finita. Dopo il crollo delle polizze assicurative si registrano nell’Isola i primi rincari dopo oltre un anno. Tra i pochi, pochissimi, vantaggi della pandemia c’è stato infatti il calo delle tariffe Rc auto. I vari lockdown e la diffusione dello smart working hanno infatti obbligato migliaia di sardi a lasciare spente le proprie auto per mesi. Il crollo della circolazione stradale e dei rischi connessi ha così costretto negli ultimi mesi (anche grazie alle pressioni delle associazioni dei consumatori) le compagnie assicurative a limare le tariffe con ribassi a doppia cifra percentuale.

Retromarcia

Il tutto fino allo scorso giugno, quando secondo il report di Facile.it, portale on line per la comparazione delle offerte assicurative, si sono registrati i primi segnali di ripresa del mercato.

In Sardegna per esempio, le tariffe medie si sono assestate nel luglio scorso a 373,88 euro, il 13,5% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente quando una polizza base costava in media 424,5 euro.

«Inevitabile»

«L’aumento graduale, seppur lieve, degli ultimi due mesi è l’inizio di un trend che nel lungo periodo non potrà che proseguire», spiega Diego Palano, General Manager di Facile.it. «Con il ritorno alla normalità in termini di mobilità e l’incremento del numero di veicoli in circolazione – e con esso quello dei sinistri – era prevedibile un aggiustamento al rialzo; resta solo da capire quanto sarà veloce l’adeguamento».

Il cambiamento delle tendenze su strada si nota anche dal fatto che tra le garanzie accessorie più gettonate dagli automobilisti non ci sono più furto e incendio, mentre spiccano assistenza stradale, polizza infortuni conducente e tutela legale.

Proteste

Eppure non sono mancate le lamentele dei consumatori, già furibondi dallo scorso autunno per aver ottenuto dalle compagnie sconti sulle polizze in essere irrisori rispetto all’effettivo calo degli incidenti. Motivo per il quale, secondo le stesse associazioni, sarebbero ancor più ingiustificati gli attuali rialzi, visto che alla ormai assenza di restrizioni negli spostamenti non ha fatto seguito il ritorno in ufficio di migliaia di lavoratori agili, rimasti con le auto in garage anche dopo il picco dell’emergenza sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA