Poliziotto pestato, due condanne 

I fatti risalgono alla notte del 24 ottobre 2020. «Mi trovavo con un amico a Sanluri nel pub Free Time», ha raccontato l’agente, che il giorno dopo ha formalizzato una denuncia ai carabinieri: «Siamo arrivati alle 21 per cena. Alle 23,15 due soggetti, uno vestito con una maglietta gialla e l’altro con una maglietta nera, si sono seduti accanto al nostro tavolo». Uno dei due, senza un apparente motivo, avrebbe messo la mano sul volto del poliziotto quarantenne, iniziando a minacciarlo. Quest’ultimo si sarebbe identificato, mostrando il tesserino e chiedendo spiegazioni di quel gesto, ma Giovanni Hrvo, avvicinandogli al volto un lecca-lecca che poco prima aveva in bocca, gli avrebbe detto: «Cosa me ne frega della polizia». Subito dopo l'aggressione: pugni in faccia e altre percosse che hanno causato al 40enne una prognosi di 30 giorni.

Prima avrebbero spintonato un poliziotto che cenava con un suo amico, poi quando lui ha tirato fuori il tesserino e si è identificato l’hanno pestato a sangue, causandogli una prognosi di 30 giorni. Giovanni Hrvo, 45 anni di Sanluri, ed Emanuele Mascia, 44 di Samassi, sono stati condannati dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Lucia Perra, a scontare 3 e 2 anni di reclusione, al termine del processo che si è tenuto con il rito abbreviato.

L’aggressione

Le accuse

Terminati gli accertamenti, anche grazie alle telecamere del locale, i due giovani sono stati identificati dai carabinieri e denunciati a piede libero. Per Emanuele Mascia e Giovanni Hrvo è scattata l’accusa di resistenza, lesioni aggravate e rapina (quest’ultima legata al fatto che per assicurarsi la fuga si sarebbero portati via il telefono dell’agente dopo averlo picchiato). In più è scattata l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, per gli insulti e gli sfottò rivolti al poliziotto dopo che aveva mostrato il tesserino con la placca metallica.

Il processo

Al termine del processo che si è tenuto in abbreviato, contestando anche delle recidive, il pm ha chiesto 3 anni e 4 mesi per Hrvo (difeso dall’avvocato Stefano Piras) e 2 anni per Mascia, incensurato e assistito dal legale Giovanni Cau. La giudice Perra ha condannato il primo a 3 anni e il secondo a 2 anni, riconoscendo una provvisionale di 1.500 euro come anticipo sul risarcimento all’agente, costituitosi parte civile con l’avvocato Massimiliano Corda.

