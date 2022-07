Poliziotto in manette per rapina 

Ha fatto irruzione lunedì alla Coop di Torre degli Ulivi, minacciando il cassiere con una pistola e poi scappando con un bottino di appena 100 euro. A meno di chilometro di distanza, al termine di una intensa caccia all’uomo, un poliziotto di 52 anni del Reparto Mobile - di cui non pubblichiamo il nome per ragioni sanitarie - con oltre trent’anni di servizio è stato arrestato dai carabinieri di Capoterra con l’accusa di rapina aggravata.

La vicenda

I contorni della vicenda sono ancora molto fumosi, anche perché a quanto pare l’uomo (che si trovava da qualche giorno in malattia) già da tempo era stato messo in «osservazione sanitaria» per problemi di salute. Sta di fatto che subito dopo l’arresto, recuperata l’arma usata per la rapina, il sostituto procuratore di turno, Enrico Lussu, ha ordinato il trasferimento del fermato nel carcere di Uta. Per il momento all’uomo – difeso dagli avvocati Giuseppe Putzu e Mauro Mameli – viene contestata una sola rapina, quella di lunedì, ma è probabile che già dopo la convalida la sua situazione possa complicarsi perché è sospettato di aver messo a segno altri due colpi ai supermercati della zona. Stando alle poche indiscrezioni trapelate, l’agente una volta fermato avrebbe consegnato agli investigatori non solo i cento euro portati via dalla Coop di Torre degli Ulivi, ma anche altri soldi. Al momento in Procura pendono due procedimenti contro ignoti che sarebbero stati messi a segno con una tecnica identica: un rapinatore solitario, armato di pistola, avrebbe fatto irruzione in un’attività facendosi consegnare il denaro presente in quel momento nella cassa.

La convalida

La vicenda è complessa, anche perché è emerso subito che il poliziotto fosse in osservazione sanitaria per ragioni psichiche, chiamato a periodiche verifiche. Per il momento sia gli investigatori della Procura sia i carabinieri, ma anche i suoi difensori, tengono il massimo riserbo sull’accaduto. Domani mattina comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Michele Contini per l’udienza di convalida. Sino a quel momento la contestazione formale resterà circoscritta all’episodio di lunedì. Non è escluso che già nell’udienza di domani possa arriva la richiesta di perizia per accertare lo stato psicologico dell’indagato che, al momento dell’arresto, avrebbe collaborato subito con gli investigatori.