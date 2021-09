Polizia municipale, l’incarico è dimezzato 

«I rapporti con la Procura della Repubblica, le indagini penali e l’intera attività di polizia giudiziaria saranno portati avanti in completa autonomia dai due istruttori direttivi di vigilanza». Così la sindaca Paola Secci ha voluto tagliare sul nascere la nuova polemica esplosa con la nomina del segretario comunale alla guida della Polizia Municipale, dopo la partenza del comandante Andrea Usai tornato a Carbonia a guidare la sezione locale del Corpo.

L’interrogazione

A dar fuoco alle polveri è stata un’interrogazione presentata dai consiglieri Anna Crisponi, Giuseppe Picciau e Francesco Serra che sarà discussa questa sera in Consiglio comunale. I tre esponenti dell’opposizione hanno voluto chiedere chiarimenti proprio alla sindaca sulla decisione di affidare l’incarico del quinto settore, quello della Polizia locale, al segretario generale, Marco Marcello. Dal primo settembre, infatti, il Comandante è tornato dopo due anni a guidare i vigili urbani di Carbonia (andando in aspettativa per tre anni) e la sindaca Paola Secci, con un proprio decreto, ha deciso di affidare la guida del settore al segretario in attesa di trovare un nuovo comandante. «Attualmente sono in servizio 14 agenti», scrive la prima firmataria Anna Crisponi, «di cui uno in comando presso il Consiglio regionale e il comandante per tre anni in congedo non retribuito presso un'altra amministrazione. C’è un numero troppo esiguo di vigili per Sestu, che conta ormai oltre 21 mila abitanti e ha notevoli problemi di traffico e viabilità».

Decisione contestata

Gli esponenti dell’opposizione contestano la decisione di aver individuato, come nuovo responsabile, il segretario generale, visto che erano presenti «nell’organico della Polizia Municipale delle figure avente titoli per sostituire il comandante». Il riferimento è alla vicecomandante Federica Schivo e all’altro ufficiale, Antonello Desogus, entrambi con i gradi idonei a ricoprire il ruolo. «Bisogna tener conto conto che lo stesso segretario – aggiungono i consiglieri – è anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune e, per questa ragione, non è opportuno che gli vengano assegnati ruoli apicali tranne che per situazioni particolari e temporanee, al più tre mesi». Assegnando l’incarico al segretario, la stessa sindaca Secci aveva rimarcato che si tratta di un incarico provvisorio, in attesa di individuare un nuovo comandante disposto a venire a Sestu in via provvisoria, visto che per tre anni Andrea Usai potrebbe comunque chiedere di tornare.