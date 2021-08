Polizia locale, il comandante lascia l’incarico 

Dopo poco più di due anni al timone della Polizia Locale, Andrea Usai ha deciso di tornare a Carbonia, dove riprenderà a guidare – questa volta da dirigente – la locale sezione dei vigili urbani. Con il suo arrivo, il giovane comandante aveva dato il via a Sestu ad una serie di profonde riforme, come ad esempio l’avvio dell’addestramento degli agenti per la dotazione di armi o il potenziamento del parco auto, che adesso rischiano di venire sospesi, anche perché nel frattempo l’organico si assottiglia: un altro vigile non è più disponibile.

L'emergenza

A confermare la partenza di Usai è stata la sindaca Paola Secci che ora, assieme alla Giunta, dovrà trovare nel giro di poche settimane un nuovo comandante. Secondo le prime indiscrezioni, al vertice dell’ufficio di via Verdi potrebbe tornare Federica Schivo, che già in passato ha comandato i colleghi e che in questi due anni ha mantenuto un ruolo da ufficiale assieme ad Antonello Desogus. Sta di fatto che il ritorno a Carbonia del comandante, arrivato nel 2019 per potenziare l’attività degli agenti, ora potrebbe determinare una brusca frenata al progetto di potenziamento del Corpo, visto che all’arrivo dei nuovi mezzi (auto e moto) non è coinciso anche quello degli uomini che dovranno utilizzarli. Anzi, oltre all’ufficiale che torna nella sua città di provenienza, ormai da qualche giorno il Comando ha perso anche un’agente, andata a ricoprire un incarico di gabinetto in Consiglio regionale.

Le riforme

In questi due anni il Comune ha avviato una serie di importanti progetti che vedono al centro il potenziamento del corpo della Polizia Locale. Primo fra tutti quello della dotazione della pistola di servizio per la quale tutti gli agenti hanno già effettuato i corsi, la formazione e anche le esercitazioni di tiro al poligono. Un’iniziativa che il comandante Usai stava seguendo in prima persona e che a gennaio aveva portato anche il Consiglio comunale ad approvare il regolamento, con voto contrario di Progetto per Sestu, Pd, Sestu Domani e Articolo Uno. L’amministrazione si era detta disponibile all’acquisto delle pistole per i 16 vigili in servizio con una spesa di circa 10mila euro. La dotazione dell’arma, poi, sarebbe dovuta essere il primo tassello per estendere anche agli orari notturni l’orario di servizio degli agenti.

Il ritorno

Stando alle indiscrezioni, il comandante Andrea Usai avrebbe ottenuto l’aspettativa sino a tre anni per poter tornare a Carbonia (dove inizierà a lavorare dal primo settembre), comando che già guidava e dal quale era arrivato circa due anni fa. Nella città sulcitana potrà diventare dirigente, ottenendo così i benefici contrattuali, economici e carrieristici previsti dalla carica. Una differenza sostanziale, visto che il Comune di Sestu non ha mai attivato le cariche dirigenziali, tanto che a comandare gli uffici strategici (tra questi la Municipale) ci sono capi-settore con la qualifica di funzionario (categoria D).

Una soluzione rapida

Per il momento dal Municipio non arrivano dichiarazioni, ma l’amministrazione starebbe già lavorando per trovare velocemente un sostituto che porti a termine i progetti. Già in programma ci sono alcune assunzioni di vigili, ma sul fronte degli ufficiali la scelta più probabile sembra quella di Federica Schivo, che può vantare anche una lunga esperienza nella sezione di polizia giudiziaria della Procura.

