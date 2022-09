«Politici più vicini alla gente» 

«Questo è il nostro momento. Dobbiamo affrontare la realtà adesso anche se le incertezze su dove andare sono presenti. Ciò che stiamo vivendo fa parte della nostra storia personale e comunitaria e non si tratta necessariamente di una sciagura o della fine del mondo; anzi nel cambio c’è chi vede un’opportunità per un nuovo inizio». È uno dei tanti “Granelli di senape e lievito nella pasta” che dà il titolo alla lettera pastorale che l’arcivescovo padre Roberto Carboni immagina come «un semplice messaggio nella bottiglia, sperando che qualcuno lo riceva».

La speranza

Un messaggio forte di speranza che segna il cambio di passo di una Chiesa non più dogana ma comunità viva, aperta e non rigida che parla un linguaggio chiaro, coraggioso e competente. Attenta a scegliere termini che esprimono rispetto e non siano giudicanti ma illuminanti. Questo il senso profondo della lettera alla Comunità che l’arcivescovo Padre Roberto ha costruito sulla riflessione, l’ascolto, la condivisione, per poi interrogarsi sul “cosa fare”. Sul “tanto da fare” Padre Roberto ha idee avanzate per una città in ritirata. «Sulla sanità ho molto insistito e continuerò a battere perché la situazione continua ad essere molto grave. La gente aspetta giustamente risposte dai politici e come vescovo non posso che richiamare ciascuno alle proprie responsabilità. Chi ha il potere, ricordi che ci sono persone che soffrono e che hanno diritto a un’assistenza attenta e rispettosa». Padre Roberto passa in rassegna le svariate sofferenze di questa “sua cara diocesi”.

I progetti

«Ripeto la domanda che ho posto alle autorità presenti alla Messa per il patrono Sant’Archelao: che cosa la gente si aspetta da voi? Attenzione, presenza, dialogo, interventi, opere, vicinanza. Subito dopo gli incendi nel Montiferru avevo proposto di portare le scuole a vedere lo scempio, sono stato ascoltato. Ma non sempre è così. Il vescovo riceve le inquietudini di giovani senza lavoro, di anziani lasciati soli. Ho insistito tanto per realizzare il dormitorio perché non è possibile che persone vivano in strada». La Chiesa oltre esortare che fa? «Tutto quello che può. Oggi riceverò tre giovani che attraverso il progetto “Policoro” finanziato dalle organizzazioni della Chiesa come la Caritas e la pastorale giovanile sono stati premiati per progetti innovativi che per loro significa possibilità di lavoro. La Caritas nel periodo del Covid ha fatto l’impossibile e ancora oggi è presente e così tante altre organizzazioni cattoliche che magari non appaiono ma che ci sono». I rom, questione attuale. «Problema importante, la Caritas accoglie e scolarizza i bambini, il Comune è impegnato per trovare alloggi decenti. Speriamo bene. Allo sgombero che crea sempre dolore deve seguire immediatamente una soluzione».