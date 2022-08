Politiche, per il Pd sardo spunta Soru  

Un Soru disponibile a correre per le Politiche c’è, ma si tratta di Renato. Il fondatore di Tiscali può essere definito in tanti modi: ex presidente della Regione, ex europarlamentare, ex segretario regionale Dem, ma anche capo della corrente del Pd sardo che prende il suo nome. Ieri è successo che i soriani hanno indicato il loro uomo da candidare in posizione eleggibile. Soru, appunto. Questo complica molto le cose in un partito già in difficoltà per la necessità di garantire un posto sicuro sul proporzionale al coordinatore della segreteria nazionale Marco Meloni, al rappresentante di Base riformista in Sardegna, il deputato uscente Gavino Manca, al candidato scelto dai Riformisti-Popolari, l’ex senatore Silvio Lai, e alla presidente della commissione Lavoro alla Camera Romina Mura. Dalla Sardegna i Dem dovrebbero eleggere due deputati e un senatore.

Gli scenari

I conti evidentemente non tornano perché non c’è spazio per tutti. La presenza di Renato Soru nelle liste per la Camera o per il Senato esclude quella di Meloni che in qualche modo è riconducibile alla corrente dell’ex governatore. E’ possibile, dunque, che l’uomo considerato tra i più vicini a Enrico Letta alla fine sia “piazzato” in qualche listino fuori dall’Isola. In questo caso Soru sarebbe capolista o alla Camera (seguito da Romina Mura) o al Senato, costringendo Gavino Manca, o Silvio Lai, a farsi da parte. Soru potrebbe alla fine rinunciare, lasciare spazio a Marco Meloni, ma anche così Manca o Lai dovrebbero fare un passo indietro. Qualcuno molto ben informato ipotizza che alla fine si chiuderà con la terna Meloni-Mura-Lai e Gavino Manca terzo nel listino per la camera e magari in corsa nel collegio Sassari-Olbia-Alghero.

Più consenso su Meloni

D’altra parte, «in questo periodo molti pezzi del partito stavano iniziando ad accettare la candidatura di Meloni». Qualche dettaglio in più dovrebbe arrivare a breve perché oggi il segretario regionale Emanuele Cani dovrebbe avviare le interlocuzioni con la segreteria nazionale per definire ogni cosa. La direzione nazionale già convocata per il 10 per approvare le liste dovrebbe invece slittare di qualche giorno, non troppi visto che la presentazione delle liste è prevista il 21 e il 22 agosto.