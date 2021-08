Poligono, cinque ufficiali sotto accusa 

Nel cuore del poligono di Teulada, in quella che viene classificata come Penisola Delta, tra il 2008 e il 2016 sono piovuti 860 mila colpi di artiglieria. Una minuscola lingua di terra emersa dal mare cristallino che non supera i tre chilometri quadrati ma che è stata centrata in quegli anni da 11.875 missili, assorbendo l’impatto devastante di 556 tonnellate di materiale bellico. Ciò che sarebbe rimasto è un disastro ambientale che, almeno secondo la giudice Maria Alessandra Tedde, non potrà essere archiviato senza che la Procura formuli un’imputazione precisa ai cinque capi di Stato Maggiore che si sono succeduti negli anni.

Imputazione coatta

Rigettata la richiesta di archiviazione formulata dal pm Emanuele Secci non sulla sussistenza del disastro, ma sull’elemento soggettivo dei cinque indagati, la giudice Tedde ha ordinato che entro 10 giorni si proceda con la formulazione di un’imputazione di disastro ambientale nei confronti degli allora vertici militari Giuseppe Valotto, Claudio Graziano, Danilo Errico, Domenico Rossi e Sandro Santroni (tutti difesi dall’avvocato Guido Manca Bitti e, nel caso di Rossi, dal legale Luca Montella). Accolta integralmente la ricostruzione degli avvocati Caterina Usala, Giacomo Doglio, Roberto Peara e Gianfranco Sollai che rappresentano i familiari di militari e abitanti della zona morti a causa di gravi patologie.

Indagini supplementari

Dopo gli esposti delle famiglie, la Procura aveva aperto un fascicolo per disastro ambientale e omicidio colposo plurimo. Anche per questa seconda ipotesi la giudice Tedde ha rigettato la richiesta di archiviazione del pm Secci, ordinando altri 5 mesi di approfondimenti: la specialista Anna Maria Gatti dovrà studiare alcune patologie evidenziate da militari, mentre un nuovo pool di esperti dovrà occuparsi del nesso di causalità tra le malattie e le attività svolte nel poligono. Non solo. La giudice ha chiesto che si verifichi la protezione individuali dei militari che operavano a Teulada e nuovi accertamenti sul bestiame e sulle ossa degli animali che vengono allevati nella zona. Un supplemento di indagini che, però, potrebbe richiedere ben più dei cinque mesi indicati nell’ordinanza. In merito a questo capo d'accusa, il Gip Tedde ha archiviato, per non aver commesso il fatto, l’ipotesi di reato nei confronti del generale Graziano Claudio: assunse l’incarico di comando dopo il periodo su cui si sono concentrate le indagini.

L’ordinanza

Nell’ordinanza viene menzionata la relazione del Centro interforze studi per le applicazioni militari del 2012 che segnalava la «presenza di contaminazione radioattiva in alcune aree in passato utilizzate come zone arrivo colpi per le esercitazioni a fuoco con il missile Milan», ma anche una serie di altri riscontri su polveri, gas e residui di esplosioni tra il 2013 e il 2015. Per la giudice Tedde il riferimento da applicare a Teulada sarebbe dovuto essere quello dell'articolo 185 del Testo unico in materia ambientale (il decreto legislativo 152) che disciplina la riduzione degli impatti negativi derivati dalla produzione dei rifiuti nei siti dove già è presente una qualche forma di inquinamento. Ora la parola torna alla Procura.

