Poligono, anche il Ministero a giudizio 

Non solo i cinque ex Capi di Stato Maggiore finiti sotto indagine, tra i quali il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, sino a poche settimane generale a capo del Comitato militare dell’Unione Europea. Ora anche il Ministero della Difesa è stato chiamato a comparire davanti al Gup del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, che dovrà decidere se si terrà un processo per accertare eventuali responsabilità degli effetti registrati sull’ambiente da anni di esercitazioni militari nel poligono di Capo Teulada.

Le parti civili

Ieri mattina il giudice ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Regione Sardegna (assistita dall’avvocata Angela Serra), di Legambiente (avvocato Roberto Peara), del Gruppo di Intervento Giuridico (avvocato Carlo Augusto Melis) e del comitato “Gettiamo le basi” (avvocato Bachisio Mele), respingendo però le istanze di ammissione del Partito tutela dei Militari (assistite dal legale Piero Santantonio) e di alcuni cittadini di Teulada (difesi dall’avvocato Gianfranco Sollai). Sciogliendo la riserva, dopo una lunga camera di consiglio, il giudice ha accolto anche la richiesta della Regione di chiamare in causa il Ministero della Difesa in qualità di «responsabile civile». Se fossero accertate eventuali responsabilità, il Ministero sarà chiamato a risarcire. Non nasconde l’amarezza l’avvocato Sollai: «La decisione di escludere i cittadini dal processo per disastro ambientale non è degno di uno Stato di diritto», ha commentato dopo l’udienza, «sono stati ancora una volta disattesi i loro diritti. Presenteremo ricorso in Cassazione contro il provvedimento».

La discussione

Il 23 settembre prenderà dunque il via la discussione, con il pubblico ministero Emanuele Secci che dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio o proporre istanza di proscioglimento. Nessuna scelta è al momento scontata, visto che il titolare del fascicolo al termine dell’indagine aveva proposto l’archiviazione poi bocciata dal Gip, Alessandra Tedde, che aveva imposto l’imputazione coatta per disastro innominato (di fatto disastro ambientale) a carico degli ultimi capi di stato maggiore ritenuti responsabili di quanto avveniva a Teulada: Giuseppe Valotto (76 anni), Claudio Graziano (69), Danilo Errico, (69), Domenico Rossi (71) e Sandro Santroni (72). Sono quasi tutti difesi dall’avvocato Guido Manca Bitti, con i legali Luca Montella, Cristina Sardu e Luigi Vincenzo.