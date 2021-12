Poligoni, antimilitaristi a processo 

Bloccato il trasferimento a Cagliari dell’unico imputato detenuto perché a Bad’e Carros sarebbe stato segnalato un caso di positività al Covid. Paolo Todde, recluso per altri reati, ieri mattina non ha potuto partecipare alla prima udienza del processo che lo vede imputato di reati minori nel processo sugli scontri avvenuti durante alcune manifestazioni antimilitariste a Capo Frasca, Salto di Quirra e Decimomannu tra il 2014 e il 2017. Impossibile anche farlo partecipare con un collegamento in video-conferenza perché a Nuoro non sarebbero state disponibili le salette per il collegamento in streaming. Oltre ciò, i giudici hanno evidenziato difetti di notifica nelle convocazioni di alcuni degli imputati.

Udienza rinviata

Aperta, dunque, ma subito rinviata l’udienza in Corte d’Assise a Cagliari nei confronti dei 5 imputati di associazione eversiva a carattere anarco-insurrezionalista e degli altri 38 accusati di reati minori che vanno dalla resistenza al danneggiamento, anche se per alcuni c’è solo l’imbrattamento. La presidente della Corte, Tiziana Marogna, dopo un lunghissimo appello per valutare se fossero in regola tutte le notifiche, ha deciso di rinviare l’illustrazione degli elementi di prova da parte dell’accusa e delle difese, visto che a Paolo Todde era stata impedita la partecipazione e, per altri, c’era il sospetto che le notifiche non fossero andate a buon fine.

La presunta eversione

L’accusa più grave, quella di eversione, pende sui sardi Roberto Bonadeo e Valentina Maoret, 33 e 37 anni, ritenuti i promotori di un’associazione a scopo eversivo, ma anche su Gianluca Berutti (40 anni), Marco Desogus (26) e Davide Serra (27). Al termine dell’inchiesta della Direzione distrettuale antiterrorismo, per i cinque era scattata anche la richiesta di misura di sicurezza che, però, non è stata concessa: il collegio del Tribunale che si occupa di misure di prevenzione ha, nei fatti, contestato la sussistenza del reato eversivo e di una concreta minaccia che motivasse la sorveglianza speciale nei confronti dei principali indagati. Ora, però, la parola è passata alla Corte d’Assise che dovrà valutare gli elementi raccolti dal procuratore aggiunto Guido Pani e dagli investigatori della Digos. L’udienza è stata rinviata al 31 marzo.