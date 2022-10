Poliambulatorio, diffida alla Asl 

Nel comunicato contestato, scrive l’avvocato Antongiulio Granata, «l’edificio di via Nurazzeddu viene qualificato come “angusto e disagevole”, affermando in maniera del tutto non corrispondente al vero che lo stesso “deve essere rilasciato per fine contratto”. L’immobile è stato locato in data 30 aprile 1992, evidentemente ritenuto pienamente rispondente alle esigenze dei conduttori ed idoneo allo svolgimento delle attività tuttora esercitate. Lo stabile è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione straordinaria da parte dei locatori (non da ultimo l’acquisto ed il posizionamento di un montascale collaudato nel 2014 che mai è stato utilizzato dalla Asl che neppure ha preso in carico i dispositivi per azionarlo). Al contrario la Asl è stata ripetutamente inadempiente nello svolgere l’attività di manutenzione ordinaria (non da ultimo il ripetuto mancato intervento di pulizia dei pluviali con costante intasamento degli stessi)».

La Asl del Medio Campidano lascerà i locali in affitto del poliambulatorio di via Nurrazzeddu entro il 31 dicembre 2022: la questa comunicazione ai proprietari dell’immobile Anna Maria Tola, Rosalba Tola, Stefano Tola e Ornella Tola è giunta solo il 30 settembre, il giorno precedentemente indicato per l’addio. Ai titolari di uno stabile che l’azienda sanitaria ha in affitto dal 1992 non sono piaciute le parole pubblicate dalla Asl nel proprio sito istituzionale: le hanno ritenute non veritiere e su loro incarico l’avvocato Antongiulio Granata ha diffidato l’azienda dall’utilizzo «gratuito e censurabile di espressioni gravemente lesive degli interessi dei signori Tola».

Dopo un primo comunicato diffuso anche alla stampa, l’Asl ha corretto il tiro eliminando alcune espressioni, ma ormai i rapporti sono ormai del tutto deteriorati.

Le contestazioni

Taglio al canone

In più la Asl del Medio Campidano, a quanto riporta l’avvocato Granata, ha non pochi debiti nei confronti dei proprietari e non ha concordato il canone d’affitto: «È morosa di diverse decine di migliaia di euro – rimarca il legale dei proprietari – e ha operato unilateralmente una riduzione del canone di locazione di oltre il 30 per cento. Il tutto dopo aver ripetutamente richiesto e ottenuto opere di manutenzione straordinaria per un immobile che la Asl avrebbe dovuto lasciare il 30 settembre 2022».

La proroga

Solo due giorni fa, dopo le proteste di numerosi cittadini preoccupati per la chiusura del poliambulatorio, è arrivata la comunicazione ufficiale della Asl di proroga del contratto, firmata dal direttore della logistica e del patrimonio Giampero Testoni: «Per garantire la continuità dei servizi erogati a San Gavino Monreale e non incorrere in un’interruzione di pubblico servizio e per garantire i livelli essenziali di assistenza e l’imminente avvio della campagna vaccinale, la Asl del Medio Campidano intende procrastinare il rilascio dell’immobile di via Nurazzeddu 21 entro il 31 dicembre 2022».

«Immobile sul mercato»

Questa comunicazione tardiva, sostiene l’avvocato Granata, avrebbe creato un danno ai proprietari dello stabile intenzionati a rimettere sul mercato l’immobile: «Le espressioni utilizzate nella nota della Asl appaiono evidentemente rivolte a deprezzare, con finalità svalutative, un bene che è stato utilizzato per 30 anni dall’amministrazione».

