Poliambulatorio, cosa funziona e cosa no 

Luci e ombre sul Poliambulatorio di Isili che ha sede nella struttura ospedaliera del San Giuseppe Calasanzio. Da una parte si riscontra efficienza, ma agli alti numeri delle prestazioni effettuate si contrappongono le liste d’attesa infinite, le agende chiuse, le poche ore assegnate agli specialisti. Eppure continuano i passi avanti fatti nelle ultime settimane sotto la guida di Marcello Tidore, il nuovo direttore della Asl di Cagliari.

Il comitato

«Il direttore – dice la portavoce del comitato Sanità bene comune, Gabriella Serra – sta mostrando interesse per il nostro ospedale e per il nostro territorio, noi confidiamo nella sua voglia di lavorare». E se da una parte ci sono i problemi, dall’altra ci sono risposte immediate per gli utenti. I tempi d’attesa più lunghi si registrano in cardiologia e fisiatria visto che i due specialisti si devono occupare anche del territorio. «Basterebbe – continua Gabriella Serra – aiutarli con un altro cardiologo e un altro fisiatra che si occupino solo delle domiciliari». Liste lunghe anche per reumatologia, allergologia ed endocrinologia, che secondo il monitoraggio fatto in questi anni di vertenza dal comitato sarebbero dovute alle poche ore assegnate con non bastano a coprire il fabbisogno dei pazienti.

Ma il Poliambulatorio, in alcuni casi, dà risposte all’altezza delle esigenze espresse dal Sarcidano Barbagia di Seulo, e non solo. Lavora a pieno ritmo la medicina sportiva che riesce a seguire tutti gli atleti delle varie società presenti nella zona. Il servizio è stato arricchito di recente da uno strumento, il cicloergometro, donato dalla Comunità montana. Numeri soddisfacenti anche per l’ambulatorio chirurgico che sta funzionando con appuntamenti programmati di settimana in settimana, altrettanto efficiente l’endoscopia digestiva che per ora è al completo fino a giugno, le agende per le prenotazioni verranno aperte a breve così da organizzare l’attività sino alla fine dell’anno. Un servizio d’eccellenza che accoglie persone da tutta la Sardegna. Inoltre, da pochi mesi è partito l’ambulatorio odontoiatrico, anche in questo caso si lavora con appuntamenti fissati di settimana in settimana.

La promessa