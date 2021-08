Poliambulatorio a ranghi ridotti 

La soluzione a tutti (o quasi) i problemi della sanità in Trexenta sarebbe dovuta essere la realizzazione della Casa della salute a Senorbì, una struttura all’avanguardia in grado di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione a circa 20mila persone. E invece, dopo quasi quattordici anni di annunci e promesse, non solo non è stata ancora posata la prima pietra della Casa della salute, ma nel frattempo il territorio ha subito la sottrazione di numerosi servizi sanitari.

Tutti i problemi

Il Poliambulatorio di Senorbì oggi è più povero rispetto a una decina di anni fa e con l’emergenza Covid-19 la situazione è peggiorata. Nell’ingresso principale dell’edificio di via Campioni sono stati posizionati i gazebo per l’attesa dei pazienti con il rischio “effetto sauna” in questo periodo dell’anno. Con l’arrivo dell’inferno invece ci sarà da sbattere i denti per il freddo. Ma il disservizio principale, da quando è esplosa la pandemia, è relativo al Centro prelievi che funziona solo per appuntamento. «Il problema è che spesso non risponde nessuno, prenotare un semplice prelievo del sangue è diventato un’impresa», commentano alcuni pazienti. È così anche per gli esami da laboratorio più banali: dall’emocromo agli esami della coagulazione.

Mancano i medici

Anche in nella struttura sanitaria si fanno i conti con i problemi di organico. Due medici sono andati in pensione (dentista e ginecologa), ma ancora non sono stati sostituiti. Mancano all’appello anche i medici di igiene pubblica: si è passati da cinque a uno in pochi anni. Con il professionista superstite costretto a fare gli straordinari per la campagna vaccini anti-Covid in Trexenta. Le proteste sono servite a poco e i problemi restano ancora irrisolti.

Le promesse

È passato un anno esatto da quando l’Ats ha pubblicato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e definitiva della Casa della salute di Senorbì. Il cronoprogramma indicava a luglio 2021 l’avvio del cantiere per la nascita di una struttura sanitaria all’avanguardia in grado di offrire, in uno stesso spazio fisico, l’insieme delle cure primarie per il territorio che comprende Trexenta, Sarcidano e Barbagia di Seulo. «Stiamo sollecitando l’avvio dei lavori – dice il sindaco Alessandro Pireddu – questo dopo essere riusciti a recuperare i fondi per la Casa della salute che rischiavano di essere dirottati da altre parti». Non nascerà mai invece il Centro dialisi che, secondo i vecchi piani della Regione, doveva essere realizzato nell’ex ludoteca di Senorbì (vicino al Poliambulatorio), messi a disposizione dal Comune all’Ats e rimasti inutilizzati per otto anni.

