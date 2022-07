Polemiche e scontri: vento di burrasca sul Windsurfing Club  

Un direttivo dimissionario da aprile, il voto per rinnovare le cariche a fine giugno e, tra polemiche e sospetti, l’urna sigillata e non ancora aperta. Il mare davanti a Marina Piccola è agitato e inonda il “Windsurfing club Cagliari”, con oltre cinquecento soci e un migliaio di iscritti. Numerose attività e traguardi conquistati (la scuola di vela è prima in Italia), ma ora all’interno del circolo il clima è teso per i tanti malumori.

Lo stop

Le tensioni sono datate fin dal 26 giugno scorso, giorno in cui un’assemblea ordinaria del circolo era stata chiamata a votare per scegliere il nuovo presidente e i componenti del direttivo. Procedura che si sarebbe svolta tra le contestazioni (c'è chi avrebbe lamentato l'utilizzo improprio delle deleghe) e che è culminata con la decisione del Comitato elettorale (che ha poi dichiarato chiuso il proprio mandato, sciogliendosi) di non procedere allo spoglio delle schede per il clima agitato. Indiscrezioni che ora trovano conferma in alcune missive indirizzate a direttivo, collegio dei probiviri e revisori nelle quali si ricostruisce la vicenda.

La nuova assemblea

Naufragato poi il tentativo del presidente dimissionario Andrea Caproni di convocare (per il 17 luglio) una nuova assemblea ordinaria su richiesta dei soci, ma sembra senza rispettare tempistica e modalità previste dallo Statuto, come evidenziato da revisori e probiviri chiamati in causa da un gruppo di soci. Richiamo che ha portato all’attivazione di una nuova procedura e alla convocazione dell’assemblea per il 22 luglio. «Il Consiglio ha ricevuto la richiesta da parte di un centinaio di soci», conferma Caproni. «Essendo l’assemblea l’organo supremo sarà chiamata ad esprimersi sul da farsi: procedere allo spoglio o indire una nuova elezione. Esprimo il rammarico per una vicenda che rischia di creare danno all’associazione».