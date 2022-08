Polemiche dopo lo show allo stadio 

All’indomani dei tanti applausi per il concerto di Mahmood, ecco arrivare i primi fischi. Nessuna critica sulla performance dell’artista, ma l’evento più atteso dell’estate iglesiente si lascia dietro anche una scia di polemiche legate all’organizzazione dello stesso. Dal completo blocco del traffico veicolare nell’ampia area dello stadio comunale Monteponi, alla richiesta di una struttura ricettiva del pagamento non saldato di alcune camere prenotate e poi disdette dalla Pro Loco nel periodo ricadente alla cancellazione della prima data del concerto.

Il conto

«Il 10 luglio scorso la Pro Loco d’Iglesias aveva prenotato diverse camere per sette notti da destinare ai tecnici per l’organizzazione dell’esibizione di Mahmood. - spiega la direttrice dell’Euro Hotel Maria Lorefice - L’evento previsto per il 31 luglio era saltato ma la disdetta è arrivata soltanto la sera del 26. Come da accordi tutte le camere non erano rimborsabili. Abbiamo chiesto anche un anticipo del 30 per cento, senza ottenerlo, ma ci siamo fidati comunque. Abbiamo subito un danno di quasi 4 mila euro e nonostante i solleciti (fatti pervenire anche tramite posta certificata) per la richiesta del pagamento della penale per la cancellazione della prenotazione, non abbiamo ricevuto alcun riscontro». Per la Pro Loco occorre attendere prima la rendicontazione della spesa effettuata per l’evento: «L’Iter non si è ancora concluso. - spiega l’amministratrice Sabrina Madeddu - Inoltre noi ci occupiamo soltanto di organizzare, prendere i contatti e le prenotazioni per le camere, una volta terminato l’evento presentiamo la documentazione al Comune, il quale si occupa di verificare le spese. Se queste vengono reputate ammissibili si liquida il denaro e si saldano le fatture». Il sindaco Mauro Usai spiega: «In generale non possiamo pagare prestazioni non effettuate. Non essendo comunque ancora rendicontato l’evento, la vicenda verrà valutata al momento opportuno».

Traffico in tilt

A detta di Claudio Bisio, proprietario di un’attività commerciale in Corso Matteotti, tutti quegli eventi che hanno comportato la chiusura del traffico veicolare, ha arrecato un danno economico alla propria categoria: «Siamo in ginocchio e la chiusura delle strade ai mezzi ha dato il colpo di grazia. Inoltre in occasione del concerto di Mahmood tante persone hanno avuto problemi nel rincasare. Era tutto bloccato, io stesso non riuscivo a tornare a casa per cena». Le polemiche lambiscono anche l’organizzazione stessa del concerto: l’iglesiente Raffaele Onnis era uno dei volontari presenti alla manifestazione e segnala di essere stato testimone di «enormi disagi all’ingresso per le palesi carenze organizzative. Una bambina ha rischiato di essere schiacciata dalla folla che si accalcava innervosita. In entrata venivano controllati solo gli uomini e gli alcolici venduti all’interno dello stadio anche ai minorenni».