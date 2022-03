Polemica sulle mense scolastiche  

«È una situazione che non è più sostenibile» dice Locci, «io sono nel direttivo da quattro anni e da quest’anno sono anche presidente e posso dire di averne viste di tutti i colori. La questione è semplice: i bambini non mangiano perché il cibo è mediocre e spesso arriva anche in ritardo. Lasciamo perdere il periodo del Covid che ha messo un po’ tutti in difficoltà, ma adesso non ci sono scuse». E rincara: «Non vengono rispettate nemmeno le tabelle dell’Asl che già di per sé sono vecchie di dodici anni. Non vengono distribuiti olio, parmigiano e tre volte a settimana passano questo minestrone con patate che è una brodaglia che non mangia nessuno. Purtroppo non riusciamo a farci ascoltare».

L’accusa è pesante: i bimbi delle scuole quartesi rifiutano il cibo distribuito alle mense e spesso tornano a casa dopo avere mangiato soltanto un panino e bevuto una bottiglietta d’acqua. Tutta colpa, a detta dei genitori, di un servizio non ottimale: i pasti sarebbero di scarsa qualità, arriverebbero in ritardo e spesso freddi.

A denunciare la questione è la presidente del comitato mensa delle scuole quartesi Elisabetta Locci che ha inviato ripetute segnalazioni agli uffici competenti e che nei giorni scorsi ha incontrato anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

L’accusa

«È una situazione che non è più sostenibile» dice Locci, «io sono nel direttivo da quattro anni e da quest’anno sono anche presidente e posso dire di averne viste di tutti i colori. La questione è semplice: i bambini non mangiano perché il cibo è mediocre e spesso arriva anche in ritardo. Lasciamo perdere il periodo del Covid che ha messo un po’ tutti in difficoltà, ma adesso non ci sono scuse». E rincara: «Non vengono rispettate nemmeno le tabelle dell’Asl che già di per sé sono vecchie di dodici anni. Non vengono distribuiti olio, parmigiano e tre volte a settimana passano questo minestrone con patate che è una brodaglia che non mangia nessuno. Purtroppo non riusciamo a farci ascoltare».

La protesta

E dire che anni fa il servizio era stato annunciato garantendo anche cibi a chilometro zero. «Basti pensare» dice ancora la presidente «anche solo alla qualità della frutta o del prosciutto che viene puntualmente lasciato nel piatto. E purtroppo quando i bambini lo raccontano non vengono creduti. Io lo vivo sulla mia pelle perché oltre ad essere la presidente del Comitato ho anche un figlio che frequenta in via Fieramosca ma il problema non è certo solo di quella scuola. Siamo arrivati al punto che i genitori non volevano nemmeno più portare i bambini a scuola, ma si possono ben capire i disagi perché quasi tutti lavorano». Tra l’altro, «il pasto viene pagato, anche 5 euro da chi ha la tariffa intera. Hanno detto che il 20 per cento è moroso. E l’altro 80 invece che paga regolarmente, cosa dovrebbe fare?».

Il Comune

«Qualche giorno fa» spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, «abbiamo incontrato due componenti della Commissione Mensa, che hanno espresso le loro rimostranze per il cibo non buono presentato agli studenti per i pasti nelle scuole cittadine. Però non hanno presentato alcuna prova testimoniale in tal senso».

Tuttavia «l’assessorato si è subito attivato, avviando le procedure necessarie all’invio del proprio personale in loco per dei sopralluoghi. Occorre però necessariamente un’autorizzazione scritta dell’Asl, che a seguito del diffondersi della pandemia aveva bloccato le ispezioni. C’è ancora da attendere, perché l’Asl non ci ha ancora risposto. Confermiamo quindi la consueta attenzione nell’attività di vigilanza, ma non possiamo prendere provvedimenti sino a quando non abbiamo delle prove, sino a quando non è possibile dimostrare che ci sono delle lacune nel servizio».

