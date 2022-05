Polanco, subito il personale 

Falcata potente, più forte del vento contrario, e la consapevolezza di poter crescere ancora: Wanderson Polanco ha realizzato, ieri al “Santoru” di Cagliari, il miglior risultato tecnico della manifestazione imponendosi sui 200 in 21”60, suo nuovo primato personale siglato all’esordio stagionale. Corsia 5 per il portacolori della Riccardi Milano, uscita dai blocchi buona e reattiva, curva decisa con un'ottima inclinazione, rettilineo finale affrontato disteso e in spinta nonostante la fatica, il volto contratto ma soddisfatto una volta terminato. «Sono abbastanza soddisfatto, la giornata non era delle migliori ma gareggiare in casa è sempre un piacere», le parole dell’azzurro. «Ora pensiamo ai 100, forse li proverò sabato prossimo sempre qui a Cagliari».

Le altre corse

Tra le donne, sempre sui 200, molto bene Elisa Marcello (Atl. Valeria): l’Allieva allenata da Andrea Sole, ha chiuso in 25”00 dopo una prova affrontata con decisione e una corsa contraddistinta da appoggio agili che le hanno consentito di correre forte nonostante quasi due metri di vento contrario. Buoni segnali sono arrivati anche dal mezzofondo: negli 800 si è rivisto Michele Murenu (Pm, Cus Palermo), lunghe leve le sue, passaggio tirato ai 400 in 56”, ottima tenuta sino ai 500 e un finale sofferto per un 2’00”93 che fa ben sperare in vista delle prossime gare. Gara solitaria anche per Francesca Littera (Jf, Cagliari Marathon Club) che ha preso il comando della gara dai 300, dopo il ritiro di Luisa Manigas (F40, Cagliari Atl. Legg.), concludendo in 2’25”65.

