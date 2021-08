Polanco, oro in panchina 

Arriva con passo calmo e sguardo sereno in una deserta via dei Salinieri con lo stadio dell’Amsicora in cui è cresciuto a fare da sfondo: Wanderson Polanco, riserva della splendida 4x100 azzurra vincitrice ai giochi olimpici, si gode il ritorno a casa dopo i Giochi di Tokyo e riflette su un anno importante per la sua carriera.

Polanco si aspettava la convocazione alle Olimpiadi?

«Assolutamente no. Venivo da stagioni complicate, dopo la vittoria ai Tricolori Promesse indoor e outdoor sui 60 e 100 nel 2017. Qualche problema fisico di troppo mi ha impedito di esprimermi al meglio. Quest’anno sono riuscito a migliorarmi sui 100 correndo in 10”26 a Rieti ma con il mio tecnico Alessandro Nocera non puntavamo ai giochi olimpici, sembrava un obiettivo lontanissimo. Ci interessava dare continuità agli allenamenti e gareggiare in buone condizioni, fortunatamente tutto è andato bene».

Come è stato vivere sul campo la vittoria della 4x100 dove c’erano anche Filippo Tortu e Lorenzo Patta?

«Una grande emozione, resa ancora più bella dal fatto che ci fossero due sardi in prima e ultima frazione. Nei giorni prima della gara abbiamo provato i cambi con gli altri staffettisti, un ripasso dopo la preparazione nei raduni con il professor Filippo Di Mulo. Dopo la semifinale eravamo sicuri che i ragazzi avrebbero fatto una grande gara: stavano bene, erano motivati. Condividere questo momento anche con Dalia Kaddari e Andrea Agrusti è stata un’esperienza di cui serberò sempre un ricordo splendido».

Un ricordo che profuma di Sardegna in cui Lei è tornato da un anno.

«Sì, esattamente dal settembre 2020, un anno molto importante per me».

Come mai?

«Per prima cosa è nato il mio bambino Leandro, poi subito dopo la Laurea in Scienze Motorie ho deciso di dedicarmi totalmente all’atletica. Essere diventato padre mi ha dato una maggiore consapevolezza. Mio figlio mi dà tanta forza e la sua nascita ha giovato alla mia carriera, permettendomi di maturare come uomo e come atleta».

Lei non è tesserato per un gruppo sportivo militare. La limita questo?

«Assolutamente no. In questi anni c’è stato qualche contatto ma per ora non si è concretizzato nulla. Non è un pallino fisso, se verrà tanto meglio altrimenti proseguirò ad allenarmi con la massima serietà come sto facendo. Sono sereno e tornare nell’Isola è stato fondamentale per me, mi ha consentito di ritrovare tranquillità e nuovi stimoli. Qui ho le mie radici, tornare ad allenarmi nel campo dell’Amsicora con l’aiuto del mio primo tecnico Andrea Atzeni mi ha fatto pensare a quando ho mosso i miei primi passi nell’atletica».

Il 2022 sarà l’anno del suo exploit?

«Nell’atletica non si inventa nulla. Spero di poter prendere parte a meeting internazionali per crescere ancora senza caricarmi di troppe aspettative. Quello che verrà sarà una base importante su cui costruire il futuro».

