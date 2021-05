Poetto, un piano da 6 milioni 

Sei milioni per la cura. Perché se bello lo è davvero, il Poetto, spiaggia e lungomare compresi, la grande rinascita messa in atto negli anni scorsi non può bastare. Serve appunto una costante opera di manutenzione. Ordinaria e straordinaria per evitare che l’arenile e i servizi mostrino i segni dell’età che avanza.

Cura dunque. A suon di milioni. Il piano lo ha già predisposto il Comune e nello specifico l’assessorato all’Ambiente e alle Politiche del mare. I quattrini dovranno arrivare dal Recovery Fund. Un vero e proprio “tesoretto” che consentirà di mettere mano appunto agli acciacchi spuntati in questi anni, a cominciare dal degrado delle passerelle per raggiungere la battigia e alle altre strutture in doghe di legno che di tanto in tanto sprofondano. E così restano a lungo, con i cedimenti circondati da transenne spesso perenni. Proprio in questi giorni gli operai stanno sistemando i punti saltati. Non basta, visto che i danni si ripetono costantemente.

L’approccio

«In effetti - spiega l’assessore Alessandro Guarracino - una vera opera di manutenzione straordinaria non la si fa da ormai troppi anni. Di fatto dal 2016. Questo progetto consentirà di programmare una gestione corretta e costante di una ambiente comunque particolarmente sposto».

Il piano («Che sarà multidisciplinare», avverte il responsabile delle Politiche del mare) interesserà più fronti. Servizi, erosione e protezione della spiaggia, ambiente, sociale, culturale. «Oltre a sistemare tutte le parti in legno e gli ingressi all’arenile spesso in condizioni non ottimali, cambieremo anche il sistema delle passerelle per raggiungere il bagnasciuga. Non saranno più perpendicolari alla battigia ma con una andamento a “L” e ad “S”. Ciò permetterà di contenere la sabbia nelle giornate di forte vento e impedire che finisca sul lungomare disperdendosi». Un accorgimento già utilizzato con successo anche in altri arenili dell’Isola.

Le postazioni

Un occhio di riguardo sarà messo anche alle esigenze dei disabili costretti a muoversi in carrozzina. «Oltre al lavoro che già fanno le cooperative e i gestori degli stabilimenti, dobbiamo rafforzare le postazioni con altre tre o quattro punti attrezzati», aggiunge Guarracino. In questo caso il Comune, e nello specifico l’assessorato alle Politiche sociali guidato da Viviana Lantini, ha avviato un’interlocuzione con il Comando militare per destinare un’area dello stabilimento dell’Esercito proprio alle esigenze dei disabili. Un confronto che potrebbe già dare risultati sperati al di là del piano finanziato dal Recovery Fund.

Gli stalli

Resta anche per quest’estate il problema dei parcheggi. «L’ospedale Marino già nel 2020 aveva messo a disposizione oltre dieci stalli, credo che avverrà lo stesso quest’anno», dice l’assessore alla Mobilità, Alessio Mereu. Parcheggi indispensabili visto che la cooperativa Golfo degli Angeli proprio in questo tratto di spiaggia ha uno dei suoi stabilimenti attrezzati per chi si muove sulla sedia a rotelle. Nel programma ideato dall’amministrazione Truzzu si pensa anche ai fumatori. In spiaggia saranno allestiti anche alcuni spot per chi alla sigaretta proprio non vuole rinunciare.

