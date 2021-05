Poetto, stop a fumo e plastica 

“

Purtroppo molte piccole attività commerciali continuano a vendere liquori e birra fino a notte fonda, favorendo di fatto le condizioni di degrado in città

Più che novità, le quattro ordinanze firmate dal sindaco per rendere la città e le sue spiagge più decorose sono conferme di quanto già disposto la scorsa estate. Solo su una, quella legata più strettamente alla movida (o meglio, «alla malamovida», come l’ha ribattezzata Paolo Truzzu), l’amministrazione comunale ha voluto calcare la mano per limitare il più possibile i fenomeni legati al bivacco e al consumo di alcolici nelle strade e piazze del centro storico. Ordinanza che segue di qualche giorno la lettera con cui il sindaco aveva chiesto un intervento diretto del prefetto Gianfranco Tomao per piazza San Domenico, «sottratta di fatto da gruppi di giovani, non certo rispettosi a residenti e attività commerciali, che ne avevano fatto un luogo di cura e socializzazione».

Gli abusi

E invece anche la piccola piazza di Villanova stava riproponendo lo sconcio già denunciato da anni per altre zone tra cui l’area sotto la chiesa di Sant’Anna, viale Buoncammino, piazzetta Santo Sepolcro. «L’obiettivo delle ordinanze - dice Truzzu - è migliorare progressivamente l’aspetto della città anche in chiave turistica e combattere la maleducazione di alcuni per difendere i comportamenti corretti dei più».

I tempi

Tutte e quattro le ordinanze (oltre a movida e alcol anche quelle su utilizzo di plastica e divieto di fumo sugli arenili e la pulizia delle deiezioni dei cani) entreranno in vigore dal primo giugno alla fine di ottobre.«Sia chiaro, le disposizioni non vogliono certo mettere in difficoltà le attività produttive, ma rendere la città più ordinata e sicura», precisa Truzzu. Il divieto di vendita di alcol da asporto dopo le 21 ha proprio questa funzione. Saranno chiusi nelle ore notturne i market sotto i 150 metri quadri così come i distributori automatici ma solo per la vendita degli alcolici. La Polizia municipale che insieme agli altri operatori delle forze dell’ordine cercheranno di far rispettare i divieti. «Purtroppo molte piccole attività commerciali continuano a vendere liquori e birra fino a notte fonda, favorendo di fatto le condizioni di degrado in città». dice il sindaco.

Sugli arenili

Dal centro storico al Poetto. «Qui ci sarà il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori monouso di plastica per tutelare gli arenili e il mare. I prodotti non biodegradabili saranno vietati. Lo stop è stato imposto anche al fumo. Via le sigarette dal Poetto. «Un’ordinanza che oltre a intervenire sulla tutela della salute, ha anche lo scopo di impedire che la spiaggia sia trasformata in una discarica di cicche. Come ci hanno più volte raccontato i responsabili degli stabilimenti, nonostante le postazioni siano attrezzate di posacenere sono ancora molte le persone che gettano i mozziconi sulla sabbia». Chi non può rinunciare alla sigaretta «potrà fumare sul lungomare dove ogni settanta metri c’è un cestino».

Animali in città

L’ultima ordinanza è per i conduttori dei cani e riguarda la rimozione o la diluizione delle deiezioni. «È una conquista importante, molti cittadini e i commercianti si lamentano perché davanti all’ingresso delle abitazioni e delle loro attività venivano spesso lasciati gli escrementi degli animali», conclude il sindaco.

