Poetto, sarà un’estate da record 

Oltre la Prima fermata, le ruspe sono ancora al lavoro. C’è chi è alle prese con la manutenzione delle docce, chi con le ultime operazioni di misurazione degli spazi in spiaggia. «In attesa che arrivi il via libera dalla Regione all’ampliamento delle concessioni», quel 30% già riconosciuto la scorsa estate agli stabilimenti balneari per mitigare le perdite legate al distanziamento, «noi da oggi siamo pronti con 120 ombrelloni», dice Alessandro Murgia, titolare dell’Emerson. Tra speranze e incognite, oggi, con la zona gialla, parte ufficialmente la stagione balneare. Ma già ieri, complice il caldo estivo (30 gradi all’ora di pranzo), il Poetto è stato preso d’assalto dai cagliaritani. Alla Prima, alla Quarta e alla Quinta fermata non c’era quasi un posto libero.

L’avvio

Al debutto, non tutti gli stabilimenti però scelgono di aprire. «Noi partiamo il 22 maggio alla Prima fermata, poi entro il 12 giugno saremo a regime con 900 posti a disposizione in tutti i 7 stabilimenti», spiega Maria Annunziata Abis, titolare della cooperativa Golfo degli Angeli. Confermate le stesse misure di sicurezza dello scorso anno, con 10 metri quadrati per ogni ombrellone e un metro e mezzo di distanza da un lettino all’altro. «Le regole sono identiche», conferma Danilo Cacciuto, presidente del Sib Confcommercio Sud Sardegna, «adesso speriamo che arrivi il più presto possibile il rinnovo dell’ampliamento delle concessioni per mitigare, come lo scorso anno, i posti che perderemo con le regole sul distanziamento», aggiunge. In molti, ancor prima della partenza ufficiale, registrano già il tutto esaurito per abbonamenti stagionali di cabine e ombrelloni. «Siamo già sold out», conferma Gilberto Picasso, titolare dello stabilimento D’Aquila. «Anche quest’anno non avremo la possibilità di vendere gli ingressi giornalieri, e questo sappiamo che è un problema, ma solo abbonamenti, 440 ombrelloni, che abbiamo già venduto per l’intera stagione che per noi partirà il primo giugno», aggiunge. «Agli abbonamenti noi abbiamo riservato il 30% della nostra disponibilità», spiega Murgia, dell’Emerson. «Noi facciamo una scelta diversa, perché dal momento che collaboriamo con diversi hotel, lasciamo sempre la possibilità, per turisti e cagliaritani, di acquistare un ingresso giornaliero».

Le tariffe

Quest’anno le tariffe saranno in linea con quelle dello scorso anno o, al massimo subiranno un lieve incremento medio del 5%. «Noi abbiamo diversificato le tariffe in base agli stabilimenti più richiesti», spiega Maria Annunziata Abis, «ritoccandole leggermente rispetto a prezzi che avevamo bloccati dal 2017», aggiunge. Al Golfo degli Angeli, il costo per due lettini e un ombrellone varia, in base alla fila, da 19 a 27 euro al giorno. All’Emerson, un giornaliero in prima viaggia a maggio sui 22 euro. Al D’Aquila, abbonamenti ritoccati di un centinaio di euro. «Premesso che in linea di massima le tariffe sono quelle dello scorso anno, gli aumenti sono giustificati dal fatto che l’emergenza impone, nei mesi clou, l’assunzione di maggiore personale», conclude Cacciuto.

