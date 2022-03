Poetto, la serrata dei baretti 

Sarà il primo sciopero nella loro storia. Dalla Prima alle Settima fermata, domani tutti i diciassette titolari dei chioschi al Poetto chiuderanno per 24 ore bar e ristoranti contro la decisione del governo di riassegnare le concessioni balneari.

Tutti uniti, dunque, tutti a Roma, dove è in programma una manifestazione nazionale contro quella che definiscono «una legge vergogna che mina i nostri posti di lavoro e avrà anche come conseguenza quella di far crescere i prezzi dei servizi offerti ai cagliaritani», dicono. «Vogliamo dare un segnale, per questo motivo chiuderemo e protesteremo a Roma. Per questo chiediamo anche un po’ di comprensione ai cagliaritani che per un giorno non troveranno i consueti servizi al Poetto», spiega Alessandro Cogoni, rappresentante dei titolari dei chioschi.

I motivi dello sciopero

Il nodo del contendere è nel testo di legge che recepisce le norme europee per l’obbligo di gara nella concessioni delle spiagge, a partire dal 2024. I balneari avevano accettato la necessità di andare a bando, ma avevano chiesto come garanzia che venisse riconosciuto un indennizzo pari al valore dell’impresa a tutti coloro che, dopo aver gestito uno stabilimento per decenni, si ritroveranno a perdere la gara. In pratica il vincitore del bando per l’assegnazione di una spiaggia dovrebbe pagare al vecchio gestore un indennizzo pari al valore dell’azienda che il titolare storico è costretto a lasciare. «Quella tutela oggi non c’è più», spiega Cogoni. «Noi non siamo contrari alla concorrenza, ma quando abbiamo fatto investimenti e creato quelle che oggi vere e proprie aziende che offrono servizi in spiaggia lo abbiamo fatto sapendo che avremmo avuto la possibilità di rientrare nei costi fino al 2033», perché inizialmente quella era la data fissata sulla scadenza delle concessioni, «invece dal 2024 si va a bando e senza tutele», aggiunge.

I rincari