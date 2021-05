Poetto, la pulizia costa cara 

I bagnanti che frequentano la baietta della diga foranea chiedono interventi immediati per la rimozione del tappetto di alghe

Il trattore con la grigliatrice è al lavoro da giorni. Avanti e indietro a due passi dal mare, da Marina Piccola al confine di Quartu. Dribblando i grandi e piccoli stabilimenti che per garantire la sabbia pulita ai loro clienti dovranno sbrigarsela da soli. Seicentomila euro, usciranno dalla casse del Comune perché i bagnanti che affollano i tratti “liberi” del Poetto, possano sdraiarsi su un arenile lindo e degno della sua bellezza.

Una spesa che permetterà anche di estendere il servizio alla caletta di Calamosca, alla spiaggia di Giorgino davanti al Villaggio pescatori, alla piccola baia di Sant’Elia, quella che i vecchi cagliaritani ancora chiamano col suo vero nome, “su biccu”, incorniciata dalle rocce candide del calcare e bagnata dall’acqua cristallina ma troppo spesso offesa, intorno allo spiazzo del parcheggio sterrato, dalla spazzatura.

Le calette

«In queste spiagge che tanti cagliaritani e non solo scelgono da anni come alternativa al Poetto possiamo soltanto assicurare la pulizia a mano, la grigliatrice non può assolutamente operare», spiega l’assessore all’Ambiente e politiche del mare, Alessandro Guarracino, che sabato mattina ha raggiunto i volontari di Legambiente a Calamosca, dove i giovanissimi del Circolo territoriale hanno raccolto parecchi rifiuti abbandonati su questo tratto di litorale nell’ambito della campagna nazionale “Spiagge e Fondali puliti”. «Finalmente dopo più di un anno di chiusure e limitazioni si torna a fare volontariato attivo», dice Valentina Basciu, presidente del Circolo. Il bottino della mattinata di bonifica: 9 bustoni pieni di vetro, altrettanti carichi di plastica, 16 con dentro indifferenziato e ancora polistirolo batterie d'auto e altri ingombranti vari. Una goccia nel mare di spazzatura che ancora sfregia la costa cagliaritana e in particolare le “spiagge dimenticate” che invece avrebbero necessità di interventi mirati di tutela e gestione.

Dal Comune

«Per Giorgino – spiega l’assessore -, la lunga spiaggia che dal porto canale va verso Capoterra, stiamo cominciando a ragionare per un progetto di riqualificazione. Si tratta di interventi importanti dal punto di vista ambientale e ancora di più finanziario. Nel programma sono anche previsti interventi per la spiaggia di Calamosca, frequentata non solo in estate». Un piano che coinvolgerà anche l’assessorato alle attività produttive.

Le calette

Restano le altre piccole spiagge, quelle che davvero rivendicano più attenzione da parte del Comune. Come il Canaletto, l’angolo di sabbia a ridosso del porticciolo di Sant’Elia o la spiaggetta della diga foranea che i bagnati, in questi giorni, hanno trovato invasa dalle alghe e che vorrebbero, d’ora in poi, ritrovare più pulita.

