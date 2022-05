Poetto, ecco l’info point per i turisti 

Da oggi i turisti, ma non solo, si sentiranno meno soli ma soprattutto meno spaesati. Come annunciato nelle scorse settimane, è stato inaugurato ufficialmente ieri mattina l’Info Point del Poetto, punto di riferimento per i vacanzieri che vorranno chiedere informazioni su spiagge, trasporti, enogastronomia e tanto altro. Si aggiunge agli altri due già attivi a Casa Olla in via Porcu e al porto di Capitana, tutti e tre nati per iniziativa dell’associazione turistica quartese presieduta da Roberto Matta.

Al Poetto l’info point nasce nei locali messi a disposizione dai gestori dello stabilimento del Lido Mediterraneo Pietro Pontis e Clara Aiana che proprio ieri hanno dato il via ufficiale anche alla stagione balneare. Ad accogliere i turisti ci saranno i volontari dell'associazione con due tirocinanti dei corsi finanziati dalla Regione Sardegna. Per ora c’è Tiziana Aiana che si è preparata per bene per rispondere a tutte le domande che le saranno fatte sia in italiano che in inglese.

Le voci

«Mi aspetto di poter essere di supporto ai vacanzieri e non solo», dice, «e di contribuire all’incremento del turismo. Chi arriverà all’info point potrà avere una serie di indicazioni su spiagge, enogastronomia, dove andare a dormire e così via. E anche sulle “guest card” che saranno distribuite nelle attività ricettive del territorio e che consentiranno di avare sconti nei locali affiliati». “Quartu Guest card” è infatti una carta convenzioni, sconti e servizi dedicata ai turisti, che sarà distribuita gratuitamente agli ospiti che prenoteranno un soggiorno negli Hotel, B&b e Case vacanza del territorio. Le prime card sono già arrivate. Per averla, del tutto gratuitamente, basterà prenotare il soggiorno e sarà inviata direttamente via mail o WhatsApp prima dell’arrivo nella struttura dove si è dove si è effettuata la prenotazione. Chi preferisce la potrà ritirare anche al momento del check-in. i potrà utilizzare in bar e ristoranti, stabilimenti balneari, enogastronomia, servizi di mobilità, sport e outdoor, shopping, tour. L’info point sarà attivo tutti i giorni per tutta l’estate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. «È davvero una cosa utile», dice Maria Cristina Argiolas, a passeggio nel lungomare «io non sono tanto esperta di questa zona, quindi potrei trovare un punto di riferimento magari per poter chiedere dove andare a pranzo nelle vicinanze». Poco distante Ugo Sensibile e Maria Lusia Siddi da Selargius confermano, «in effetti una cosa del genere mancava soprattutto in una zona strategica come il Poetto».

«Servono altri servizi»