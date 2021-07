Poetto, bar vietati per il picchiatore 

È il primo Daspo urbano (Dacur) emesso in provincia dal Questore di Cagliari. Per due anni un 42enne che a giugno aveva malmenato l’avventore di un bar, non potrà entrare negli esercizi pubblici dalle 12 alle 7 del giorno successivo lungo tutto il litorale quartese. L’uomo è stato convocato nella sede del Commissariato di Quartu dove ha ricevuto la comunicazione direttamente dal dirigente Michele Venezia.

Il pestaggio

Il motivo? La sera del 13 giugno scorso, l’uomo avrebbe avuto una discussione presso un locale del litorale quartese, al culmine della quale aveva aggredito un avventore colpendolo prima con due pugni al volto e poi, quando era già a terra, sferrandogli un calcio alla testa. Un brutale pestaggio che aveva causato alla vittima un trauma cranico-facciale e una frattura della mandibola con prognosi di 30 giorni. Sul posto, nelle vicinanze di Margine Rosso, arrivarono subito gli agenti del Commissariato di Quartu che avviarono le indagini ricostruendo l’accaduto. Seguì una denuncia per lesioni personali e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, visto che l’aggressore era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattadese”, lungo 19 centimetri.

Ma non è finità lì. La Divisione della polizia Anticrimine aveva avviato l’istruttoria finalizzata a valutare la pericolosità sociale dell’indagato e l’opportunità di adottare una misura di prevenzione. Durante l’istruttoria si è ritenuto che la condotta violenta tenuta dall’uomo in una zona litoranea frequentata da residenti e villeggianti, abbia minato fortemente la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Il Daspo

Il conseguente allarme sociale determinatosi e la valutazione sulla gravità del fatto hanno così indotto il Questore di Cagliari a ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione del Dacur «con divieto di frequentare esercizi e locali di pubblico intrattenimento ubicati nella zona ove sono stati commessi i reati, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze». E così ieri l’indagato è stato convocato nella sede del Commissariato cittadini di via Firenze dove ha ricevuto copia dell’ordinanza del Questore.

