Podio azzurro, Guidi terzo 

La magia di un mare cristallino, un parterre eccellente e un pubblico caloroso e nutrito. La terza prova della Coppa Len del circuito in acque libere, ieri ad Alghero, ha visto trionfare sui 10 km Gregorio Paltrinieri in 1.49’45”7 in volata su Domenico Acerenza (2° a 8/10), con il cagliaritano Marcello Guidi terzo a 18”2 e autore di una prova maiuscola che si aggiunge al secondo posto colto a Piombino la scorsa settimana. Molto bene (13° in 1.50’37”6) anche l'esperino Fabio Dalu, che migliora il 16° posto ottenuto la scorsa settimana.

La gara

Gara tattica e al contempo nervosa, con un brillante Gregorio Paltrinieri capace di forzare il ritmo all’ultimo giro, dei cinque in programma da 2 km nella Baia di Porto Conte, portandosi dietro Acerenza e Guidi, con il rarinantino della Polizia che si è staccato soltanto negli ultimi 300 metri. Volata a due, con l’olimpionico bravo a imporsi su un Acerenza in grande spolvero. Soddisfatto Marcello Guidi, che dopo il secondo posto di Piombino aggiunge anche questo terzo nel circuito in acque libere della Coppa Len. «Ho dato tutto, questo è il miglior risultato possibile che potessi ottenere. È stata una gara molto tattica, le condizioni erano perfette, mi sono trovato bene a nuotare senza muta», le sue parole. «Gareggiare in Sardegna è una grandissima emozione, da oggi si ricomincia con gli allenamenti in vista della Coppa del Mondo di Setubal, in Portogallo, del 28 maggio».

Oggi, nuova giornata di gare per il circuito nazionale con la 5 km, inizio alle 10.