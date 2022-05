Podda porta Cagliari in A 

La città di Cagliari ritrova la Serie A di futsal 11 anni dopo l’ultima volta. Dopo aver vinto il girone A di A2, il 360GG ha conquistato la promozione nel massimo campionato italiano grazie al doppio successo nello spareggio contro l’Active Network.

L’ultima squadra sarda a giocare in Serie A era stata il Sestu nel 2015. L’ultima cagliaritana il Cagliari Futsal nel 2011, allenato proprio da Diego Podda che ritroverà meritatamente il palcoscenico più importante alla guida del 360GG.

Podda, ha realizzato ciò che avete fatto?

«È solo dopo un paio di giorni che inizi a goderti davvero la promozione. Adesso che con la testa iniziamo a proiettarci alla prossima stagione in Serie A realizzi di aver conquistato un grande risultato».

Appena arrivato nel 2018 in B, ha dichiarato di voler portare la squadra in Serie A. Obiettivo raggiunto.

«La nostra programmazione è biennale. Il primo anno in B abbiamo provato a capire il nostro livello per competere, sfiorando la vittoria diretta e venendo eliminati ai playoff ai rigori. La stagione dopo riuscimmo a portare qui miglioramenti per centrare la promozione in A2. Abbiamo fatto lo stesso lo scorso anno, arrivando ai playoff. Per questo campionato abbiamo cambiato tanto, migliorando ciò che serviva per raggiungere la promozione. Lavoreremo allo stesso modo anche in A».

Qual è stato il momento chiave della stagione?

«Non ce n’è stato uno in particolare, anche se la vittoria netta contro il Mantova per 8-2 ci ha dato consapevolezza e messo più di un dubbio a loro. C’è stata la vittoria sofferta ad Aosta, con il 2-1 a 20 secondi dalla fine. In generale non siamo mai apparsi come una grande squadra, solo come una buona squadra, ma quando ci hanno affrontato gli avversari hanno realizzato quanto fossimo forti».