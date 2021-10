Pochi vigili e sempre più anziani 

Pochi e non più giovani. È di 55 anni l’età media degli agenti del corpo di Polizia locale. In organico sono 59 compresi però quelli che non possono uscire in strada per via di patologie. I sindacati chiedono nuove assunzioni e adesso che è appena cominciato il nuovo corso nel comando, con un nuovo dirigente Pino Picci, e con il passaggio a vice comandante di Antonello Angioni, tutte le richieste e le criticità sono state messe nero su bianco in una lettera inviata dalla Uil al sindaco Graziano Milia, al vice sindaco Tore Sanna, al dirigente della Polizia locale e al vice comandante.

La denuncia

Un documento con una finalità: collaborare per poter aprire un nuovo corso per il Comando. A firmarlo, per la Uil, è l’agente Manuele Ledda che precisa che tutto è stato segnalato «per aver un servizio più efficiente e un comando che utilizzi la tecnologia in ogni campo, come fanno ad esempio a Monserrato con grandi risultati». Il nodo più spinoso è proprio quello del numero degli agenti e dell’età anagrafica di un corpo che, tranne un’assunzione lo scorso gennaio e un arrivo in mobilità qualche mese fa, non viene rinnovato dal 2000 proprio quando il sindaco era lo stesso Milia.

La sofferenza

«Non è più pensabile di non utilizzare risorse anche per assumere lavoratori a tempo determinato in attesa dei concorsi», scrive Ledda. «L’età degli agenti è alta e molti hanno patologie gravi. Ciò permetterebbe di aiutare i settori più sofferenti come quello della viabilità, utilizzando strumenti in dotazione come ad esempio lo street control, che giacciono in garage». E proprio il sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi, dopo un primo periodo di utilizzo prima del Covid, è sparito dalle strade cittadine. Eppure era un’apparecchiatura molto importante in grado di sanzionare le auto in divieto di sosta e scovare i veicoli senza assicurazione.