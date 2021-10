Pochi radiologi: di notte niente Tac 

Deriu, componente della segreteria regionale della Cisl Medici, ha scritto una lettera al commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi e al direttore sanitario Ats Giorgio Carboni, senza averne risposta: «Sono passate due settimane da allora – rimarca il sindacalista – e la situazione si è aggravata. Due dei medici che facevano le notti sono in malattia, una terza è in congedo parentale e un’altra, assunta nei mesi scorsi a tempo indeterminato, è stata spostata all’ospedale di Isili e non sappiamo il motivo. L’ospedale di San Gavino non può permettersi di chiudere la radiologia nei turni notturni per la sicurezza del pronto soccorso e di tutti gli altri reparti».

La mancanza di personale è denunciata da mesi dai sindacati e in particolare da Marcello Deriu e Loredana Zuddas, rispettivamente segretario della Cisl medici della Assl di Sanluri e segretaria territoriale della Cisl funzione pubblica. Ma ad oggi nessun intervento concreto è stato fatto e si è arrivati al blocco del servizio. «Tra i radiologi di San Gavino– denunciano i due sindacalisti – una percentuale rilevante è esentata dai turni notturni per motivi certamente giustificati. Di conseguenza ogni mese i restanti medici sono sovraccaricati di turni notturni, oltre il massimo consentito dal loro contratto di lavoro: anche 8-10 turni di notte al mese a fronte di un massimo di 5 notti per mese consentite dal contratto di lavoro. Questo comporta uno stress lavorativo elevatissimo. L’ospedale di San Gavino – precisano Deriu e Zuddas – dispone di 11 tecnici di radiologia, ma ci risulta che i vicini nosocomi abbiano disponibilità di tale personale di gran lunga più consistente. A causa di queste sofferenze, nel nostro ospedale la risonanza magnetica è operativa solo due giorni a settimana mentre per essere funzionale ai ricoverati e poter alleggerire la lista d’attesa regionale alquanto lunga dovrebbe funzionare tutti i giorni».

Il servizio di radiologia è al collasso per la mancanza di personale e l’altra sera dalle 20 il servizio di radiodiagnostica dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale è stato addirittura chiuso per la carenza di radiologi. Un fatto gravissimo che ha in buona parte paralizzato l’attività del nosocomio perché risultava impossibile fare una Tac o altri esami richiesti magari in urgenza dal pronto soccorso.

Turni massacranti

Una situazione inaccettabile anche per Gabriele Virdis, della segreteria della Cgil territoriale: «Il personale va subito potenziato e l’ospedale va difeso a tutti i costi».

Spara a zero anche la consigliera regionale Rossella Pinna: «In questa situazione, con la radiologia chiusa per carenza di tecnici e radiologi, un pronto soccorso e un ospedale chiudono. Non ci voleva molto a capire che lo tsunami era in arrivo».

Ponte col Santissima Trinità

«Venerdì notte – spiega Sergio Pili, direttore sanitario dell’ospedale – abbiamo avuto un problema: due colleghe si sono ammalate contemporaneamente. Tuttavia il servizio in radiologia non è stato interrotto: abbiamo attivato a distanza la teleradiologia con l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. A breve arriveranno due nuove radiologhe. Dei medici in organico due sono in malattia, due in maternità, uno è deceduto di recente e uno è al momento sospeso. Con la telediagnosi non si possono fare le Tac ma non è assolutamente vero che l’ospedale di San Gavino rischia la chiusura. I reparti lavorano a pieno ritmo grazie alla grande professionalità del personale sanitario».

