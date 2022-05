Pochi preti, parrocchie unite 

«Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti», una realtà certificata dal numero e dall’età avanzata dei sacerdoti (la media supera i 60 anni) che probabilmente ha tolto qualche ora di sonno ma non ha impedito all’arcivescovo, padre Roberto Carboni, di fare una mezza rivoluzione spostando parecchi sacerdoti da una parrocchia all’altra delle 85 che compongono l’arcidiocesi. Arriva a Santa Giusta don Roberto Caria, a Paulilatino don Simon Pedro, a Belvì e Gadoni don Fabio Marras, ad Austis, Tiana e Ovodda don Michele Sau a Bauladu e Tramatza don Giacomo Zichi.

Gli accorpamenti

Alcuni sacerdoti avranno due o anche tre parrocchie, un parroco a paese non esiste quasi più. Lo spiega l’arcivescovo: «La situazione del nostro clero in termini numerici (cresce il numero dei preti in età sempre più avanzata) ha già motivato la scelta di collegare più parrocchie sotto un unico parroco. Si tratta non tanto di un espediente per mantenere comunque lo stesso ritmo pastorale di prima, ma piuttosto di nuove modalità pastorali imposte dalle realtà sempre più diversificate, ma anche motivate teologicamente e pastoralmente, che consiste nell’osservare comunità sempre più aperte alla collaborazione, alla condivisione, alla comunione fraterna, mantenendo anche una certa preziosa identità propria, ma aprendosi a una visione con orizzonti più ampi, non solitaria, autoreferenziale e perciò chiusa in sé stessa, ma in costante dialogo e collaborazione con le altre componenti. La corresponsabilità pastorale nasce dalla consapevolezza che far crescere una comunità allargata sia compito di tutta la comunità parrocchiale, che si sente guidata dallo Spirito Santo. Nessuna parrocchia può chiudersi nel proprio interno, e rifiutare di aprirsi alle altre, in nome di una tradizione da salvare o di una identità da proteggere».

Le scelte

Padre Roberto spiega che le ragioni e le situazioni che stanno alla base delle decisioni conducono a scelte non sempre facili, in ordine ai trasferimenti e alle nomine. «Fra esse - ha spiegato - l’età dei presbiteri, i tempi di permanenza in una determinata parrocchia, la necessità di riorganizzare il ministero presbiterale specie quello che si esplica nel servizio prestato per più parrocchie, la progettazione di nuove metodologie pastorali nella sempre maggior crescente collaborazione tra le varie comunità, specie quelle che gravitano nello stesso vicariato foraneo. Non ho mai preso queste decisioni a cuor leggero, ho sempre pregato e continuamente prego il Signore per un discernimento sempre più saggio e profetico; cerco di ascoltare collaboratori e persone interessate, spesso mi sforzo di ascoltare anche i laici che, in vari modi, mi fanno giungere riflessioni e intuizioni».