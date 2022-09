Pochi parcheggi, in centro è il caos 

Ma fra i commercianti della via c’è chi ha una visione diversa: «Non servono altri parcheggi», dice Roberto Farci, della bottega-gastronomia all’angolo con via Crimea, «oltretutto il senso unico rischia di trasformare la via in una roulette russa come via Roma. Basterebbe che il Comune facesse rispettare il disco orario, partendo da alcuni commercianti che per primi occupano i parcheggi, e tutti potrebbero utilizzare gli stalli presenti».

Il caos parcheggi regna da tempo, fra auto parcheggiate in contromano e negli incroci. «Gli spazi per la sosta sono pochi», lamenta Salvatore Pintus, titolare di una fioricultura in via San Martino, «esisteva una proposta per istituire il senso unico a scendere e recuperare altri 200 stalli, portando a 400 i parcheggi totali. Soluzione che si può attuare anche in altre vie a vocazione commerciale come via Istria, via Trieste, via Manin, strade che possono essere governate diversamente sotto il profilo del traffico e dell’arredo urbano». Proposta - quella della via San Martino a senso unico con più posti per la sosta - accolta anche da altri commercianti della via selargina: «Si può sperimentare», dice Nicola Secci dalla sua piccola bottega, «di certo così com’è non va bene, noi per primi abbiamo difficoltà a trovare parcheggio per scaricare la merce e oltretutto i vigili si vedono raramente».

C'è chi vorrebbe più parcheggi, altri chiedono venga fatto semplicemente rispettare il disco orario per creare il ricambio dei clienti. «E soprattutto serve un nuovo piano del traffico, quello che abbiamo è del 2007 e nel frattempo la città è cresciuta, ci sono nuove esigenze di cui non si tiene conto», dice Salvatore Pintus, ex amministratore di Selargius e commerciante in via San Martino.

C'è chi vorrebbe più parcheggi, altri chiedono venga fatto semplicemente rispettare il disco orario per creare il ricambio dei clienti. «E soprattutto serve un nuovo piano del traffico, quello che abbiamo è del 2007 e nel frattempo la città è cresciuta, ci sono nuove esigenze di cui non si tiene conto», dice Salvatore Pintus, ex amministratore di Selargius e commerciante in via San Martino.

Lì dove il problema più sentito - da negozianti e residenti - è la carenza dei parcheggi. Tanto da rilanciare il progetto - ipotizzato anni fa - del senso unico per fare spazio ad altri 200 posti lungo la via del commercio dove si concentrano circa trenta attività fra ristoranti, pizzerie, bar, negozi e piccole botteghe.

Caos parcheggi

Il caos parcheggi regna da tempo, fra auto parcheggiate in contromano e negli incroci. «Gli spazi per la sosta sono pochi», lamenta Salvatore Pintus, titolare di una fioricultura in via San Martino, «esisteva una proposta per istituire il senso unico a scendere e recuperare altri 200 stalli, portando a 400 i parcheggi totali. Soluzione che si può attuare anche in altre vie a vocazione commerciale come via Istria, via Trieste, via Manin, strade che possono essere governate diversamente sotto il profilo del traffico e dell’arredo urbano». Proposta - quella della via San Martino a senso unico con più posti per la sosta - accolta anche da altri commercianti della via selargina: «Si può sperimentare», dice Nicola Secci dalla sua piccola bottega, «di certo così com’è non va bene, noi per primi abbiamo difficoltà a trovare parcheggio per scaricare la merce e oltretutto i vigili si vedono raramente».

Ma fra i commercianti della via c’è chi ha una visione diversa: «Non servono altri parcheggi», dice Roberto Farci, della bottega-gastronomia all’angolo con via Crimea, «oltretutto il senso unico rischia di trasformare la via in una roulette russa come via Roma. Basterebbe che il Comune facesse rispettare il disco orario, partendo da alcuni commercianti che per primi occupano i parcheggi, e tutti potrebbero utilizzare gli stalli presenti».

Il Comune

Problemi noti ai vertici del Comune. «Che però almeno in parte credo dipendano da noi», commenta il sindaco Gigi Concu, «perché sono certo che in ogni città una delle richieste maggiormente sentite sia l’esigenza di più parcheggi, ma penso anche che se ognuno di noi si abituasse a camminare di più a piedi, se si smettesse di pretendere il parcheggio davanti al negozio e se i residenti dotati di garage evitassero di lasciare l’auto per strada anche una settimana, probabilmente i disagi si ridurrebbero drasticamente. E sono convinto che se si rispettassero le regole per senso civico, e non perché c’è l’agente che ci mette le multe, anche il disco orario non sarebbe un problema. Questa», dice, «non vuol essere una giustificazione, perché non ho mai nascosto il fatto che l’organico della Polizia locale sia sottodimensionato per un territorio come il nostro», sottolinea Concu per poi aggiungere: «Entro l’anno prossimo metteremo a disposizione della cittadinanza i parcheggi del nuovo blocco di piazza Don Piras, ed è nostra intenzione assumere nuovi vigili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata