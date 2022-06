Pochi medici, chiude il Pronto soccorso 

I medici non bastano: il Pronto soccorso del Cto d’Iglesias rimarrà chiuso per tre giorni. A comunicare l’interruzione del servizio è stata la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus: ieri ha informato i sindaci del territorio della decisione assunta per la mancanza di personale.

Lo stop

L’improvvisa assenza per malattia di 4 medici su 6 del Pronto soccorso del Sirai di Carbonia ha comportato una scelta inevitabile, che si traduce con l’interruzione del servizio dalle 14 di oggi fino alle 8 del prossimo lunedì. «È una doccia fredda, ma per via delle continue avvisaglie poteva persino andar peggio. - commenta il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai - Da diverso tempo c’era il sospetto che qualcosa potesse accadere e addirittura si rimetteva in discussione l’operatività delle sale operatorie e degli altri servizi. Per questo dico che si tratta del male minore, perché c’era il rischio di una chiusura totale». Per Usai l’emergenza non è attuale, ma risale già dal periodo dello scorso Natale, quando occupò la sala pre triage del Cto: «La Regione non è riuscita ancora a metterci una pezza - continua - auspichiamo si risolva nell’immediato perché non si può andare avanti così». Pietro Morittu,sindaco di Carbonia, lancia l’allarme in vista dell’estate: «Non solo siamo di fronte ad un’emergenza della sanità ospedaliera, ma anche territoriale. - dichiara - Ci sono problemi con i medici di medicina generale e con le guardie mediche. Il numero dei contagi da Covid è in risalita e con la grande affluenza di turisti che avremo, si profila una dinamica esplosiva. Si ha la necessità di avere tutti i reparti aperti e occorrono internisti, anestesisti e medici d’urgenza». Per il sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias, risulta assurdo continuare a fare concorsi per i medici e poi permettere loro di scegliere il luogo dove lavorare: «C’è un errore di fondo nella selezione e nel reclutamento. - spiega - Questa sospensione del servizio è la conseguenza di un sistema sanitario malato. Se la medicina territoriale funzionasse come dovrebbe gli utenti non si riverserebbero in massa nei Pronto soccorso per dei problemi che magari riuscirebbe a risolvere anche la guardia medica, una figura spesso è assente».

Mobilitazione

Per Graziano Lebiu, presidente dell’Opi Carbonia Iglesias, si è di fronte ad un affanno cronico del sistema sanitario del Sulcis Iglesiente: «Il territorio deve riprendere la capacità di lottare e manifestare, tutti insieme e non a macchia di leopardo. - dichiara - Altrimenti la riduzione dei servizi avrà impatti sui diritti alla salute nella massima accezione possibile».