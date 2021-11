Pochi dipendenti: uffici in affanno 

Diciassette dipendenti in meno in un anno - fra pensionamenti, richieste di mobilità e dimissioni volontarie - e tre sole assunzioni a tempo indeterminato. La carenza d’organico nel Comune di Selargius inevitabilmente si riflette sugli uffici di piazza Cellarium - in particolare nel settore Affari generali e Appalti - in affanno da tempo con quattordici unità in meno rispetto al numero del personale al lavoro negli ultimi anni. Senza contare la squadra dei vigili urbani, con venti agenti in campo - oltre ai due assunti a tempo determinato - anziché trenta come prevede la normativa in base al numero degli abitanti. «Un problema che stiamo cercando di risolvere con nuove assunzioni tramite mobilità, in vista dei concorsi che contiamo di far partire l’anno prossimo», assicura il vicesindaco e assessore al Personale Sandro Porqueddu.

I numeri

All’inizio dell’anno la pianta organica del Municipio contava 137 dipendenti distribuiti nei 9 settori comunali. Un numero che ora è calato, dopo l’addio di 17 impiegati. «Alcuni sono andati in pensione, altri hanno chiesto la mobilità e altri ancora si sono dimessi», spiega Porqueddu. «Ovviamente questo ha creato qualche problema, anche perché le nuove assunzioni nel frattempo sono state solo tre». Mancano quindi all’appello 14 dipendenti. «Figure che cercheremo di sostituire con un piano di assunzioni tramite mobilità da altri enti», dice il vicesindaco, «mentre stiamo già lavorando a un regolamento per predisporre dei concorsi che contiamo di far partire il prossimo anno per avere nuovo personale e graduatorie da cui attingere quando sarà necessario».

Una carenza che riguarda più o meno tutti i settori del Municipio. «L’ufficio Ragioneria al momento ha solo tre dipendenti al lavoro, dopo due pensionamenti e un’impiegata che si è dimessa», sottolinea l’assessore Porqueddu, «e anche le Politiche sociali hanno bisogno di un’altra assistente sociale». In affanno anche il settore Affari generali e appalti, come risulta da una recente delibera di Giunta dopo la segnalazione del dirigente Fabio Bandino, che «lamenta la grave situazione dell’organico dell’Area nella quale sono venute a mancare importanti figure senza che si sia potuto ancora procedere alla loro sostituzione». Un’emergenza che per ora è stata tamponata con la collaborazione - se necessario anche ricorrendo al lavoro straordinario - di due dipendenti del settore Urbanistica e Edilizia «in ragione degli adempimenti urgenti ed eccezionali che si devono espletare per garantire la continuità del servizio di igiene urbana».

I vigili