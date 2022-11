Pochi clienti e bollette alle stelle: imprenditori sardi vicini al baratro 

Inoltre, per Innocenti l’idea del Governo di rateizzare le bollette non porta da nessuna parte. «Il problema è alla radice e riguarda la speculazione sui costi. Far pagare le bollette a rate significa non risolvere la criticità, ma posticiparla. Chiunque di noi, quando ha aperto il proprio locale ha fatto un business plan al quale ovviamente deve attenersi per tenerlo in attività. Oggi, invece, si rischia di rimettere in discussione il motivo economico dell’azienda. Quelle storiche magari si prendono un anno sabbatico e aspettano tempi migliori, le altre, invece, tentennano e rischiano di essere spazzate via dal mercato».

«L’ultima bolletta, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è triplicata, siamo stati trascinati anche noi nel vortice delle cosiddette bollette pazze», dice Angelo Innocenti, titolare di un locale in piazza Yenne a Cagliari. «È vero che il picco lo abbiamo avuto ad agosto e a settembre era leggermente più bassa, ma ancora oggi non ci avviniamo a cifre che sanno di normalità».

«Se da gennaio la situazione non cambia, l’unica alternativa sarà abbassare le saracinesche dei nostri locali». Non hanno dubbi i ristoratori sardi alle prese ogni giorno con i prezzi alle stelle e le bollette dalle cifre astronomiche. E davanti al decreto Aiuti dicono: «La rateizzazione delle bollette? Allungherà solo la nostra agonia».

«Se da gennaio la situazione non cambia, l’unica alternativa sarà abbassare le saracinesche dei nostri locali». Non hanno dubbi i ristoratori sardi alle prese ogni giorno con i prezzi alle stelle e le bollette dalle cifre astronomiche. E davanti al decreto Aiuti dicono: «La rateizzazione delle bollette? Allungherà solo la nostra agonia».

Cifre pazze

«L’ultima bolletta, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è triplicata, siamo stati trascinati anche noi nel vortice delle cosiddette bollette pazze», dice Angelo Innocenti, titolare di un locale in piazza Yenne a Cagliari. «È vero che il picco lo abbiamo avuto ad agosto e a settembre era leggermente più bassa, ma ancora oggi non ci avviniamo a cifre che sanno di normalità».

Inoltre, per Innocenti l’idea del Governo di rateizzare le bollette non porta da nessuna parte. «Il problema è alla radice e riguarda la speculazione sui costi. Far pagare le bollette a rate significa non risolvere la criticità, ma posticiparla. Chiunque di noi, quando ha aperto il proprio locale ha fatto un business plan al quale ovviamente deve attenersi per tenerlo in attività. Oggi, invece, si rischia di rimettere in discussione il motivo economico dell’azienda. Quelle storiche magari si prendono un anno sabbatico e aspettano tempi migliori, le altre, invece, tentennano e rischiano di essere spazzate via dal mercato».

Stagione da record

Eppure quella appena conclusa è stata una delle stagioni estive migliori per l’Isola. «Il periodo delle vacche grasse è terminato, serve una soluzione concreta. Chi non è stato lungimirante, chi non si è creato cuscinetti è in affanno più di altri», aggiunge Innocenti.

«Prima pagavo intorno ai 1.500 euro mensili, ora, l’ultima è di 4.400 e mi sento pure fortunato rispetto ad altri colleghi», spiega Carlo Mura titolare di un ristorare nel quartiere Marina del capoluogo. «Siamo reduci da una stagione dove abbiamo lavorato tantissimo, ma a conti fatti ci siamo resi conto di aver lavorato solo per pagare bollette, tasse e tutte le spese, perché anche le materie prime costano».

Il lavoro dunque fino a ora non è mancato, ma anche con i coperti al completo i conti non tornano. «Non possiamo alzare i prezzi, così come non è fattibile ridurre il personale che già è al minimo», evidenzia ancora Mura. «Purtroppo il passo successivo a questi sacrifici, se non cambia, è la chiusura. La rateizzazione delle bollette non è nulla di nuovo, io stesso ne ho già usufruito, ma dilazionare un debito è rischioso».

Il concetto lo ribadisce Paolo Bandino, titolare di un locale in viale La Playa a Cagliari: «Stringiamo le gambe e viviamo sempre con un po’ d’ansia. La nostra bolletta è raddoppiata, da 1.500 a poco meno di 4mila euro, però quando parlo con i colleghi e sento di cifre che superano i 10 mila euro tremo e penso che con fatica pagherei la prima bolletta, ma già con la seconda sarei costretto a chiudere. È inutile rateizzare quello che non potrai mai pagare, stai solo portando a una morte lenta e dolorosa il lavoratore».

Bomba sociale

Per Sandro Cubeddu, titolare di una pizzeria nel centro storico di Sassari è una bolla che sta per esplodere. «Noi stiamo facendo debiti», si sfoga. «Abbiamo deciso di non licenziare e mantenere gli stessi standard, almeno fino alla fine dell’anno, ma la prossima strategia rischia di essere la chiusura. Ridurre ora significa dire che il locale sta cambiando e quindi cerchiamo di resistere, togliendo risorse all’azienda. Ma se facciamo due conti conviene abbassare le saracinesche e pagare l’affitto del locale in attesa di tempi migliori».

Lorenzo Sanna, invece, è titolare di alcuni locali tra Cagliari, Sassari e Alghero: «Ieri è arrivata la bolletta: 4.600 euro contro i 1.200 di settembre. Noi ristoratori ci stiamo tenendo in pancia l’inflazione, per ora abbiamo deciso di non aumentare i prezzi, ma domani si arriverà a fare i conti anche con questa scelta, purtroppo non si vede la fine della crisi che ormai ci trasciniamo dalla pandemia».

Al contrario per Alberto Melis, titolare di alcuni ristoranti nel capoluogo, «bisogna sperare che il Governo riesca a intervenire e ci dia sicurezze per il prossimo anno. Questa crisi colpisce tutti, ma ognuno deve analizzare la sua situazione e capire come muoversi per non affondare, i sacrifici non mancheranno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata