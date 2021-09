Pochi casi ma ricoveri sotto esame 

L’ultimo dato sotto quota 100 risale al 18 luglio. I casi rilevati quel giorno dall’Unità di crisi regionale furono 95, ieri si è arrivati a 99. Continua quindi a tendere verso il basso in Sardegna la curva epidemiologica con un tasso di positività che crolla all’1,2%. Due belle notizie alle quali si aggiunge la terza: diminuiscono i ricoveri in area media.

L’altro lato della medaglia Covid però è tragico: purtroppo altri tre decessi, ricoveri in terapia intensiva in aumento e il rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che evidenzia come l’Isola si stia avvicinando sempre più verso la zona gialla.

I dati regionali

Con i 99 casi registrati sono complessivamente 73.449 i sardi colpiti dal virus dall’inizio della pandemia. Di questi purtroppo 1.599 sono deceduti. Ieri le ultime tre vittime; un uomo di 83 anni residente nella provincia di Sassari, una 87enne che abitava nella città metropolitana di Cagliari e una persona residente nella Provincia di Nuoro. Cala il numero delle persone in isolamento domiciliare (-276) e aumenta quello dei sardi che sono guariti (+373), poco più del 4% dell’intera popolazione.

Sul fronte ospedalizzazioni si registra un aumento dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive (+2, in tutto sono 30) e una dimunizione invece nei reparti ordinari (-3).

Dal punto di vista geografico l’onda lunga della variante Delta che ha visto l’epicentro durante l’estate nella Città metropolitana di Cagliari continua ad esserci nel capoluogo sardo ma con numeri fortunatamente molto più bassi, 34 casi nelle ultime 24 ore. Sassari invece con i 16 nuovi positivi sfonda la soglia dei 20mila registrati da inizio pandemia.

Allarme giallo

Il bollettino quotidiano pubblicato ieri da Agenas (che si basa sui dati registrati 48 ore fa) evidenzia un aumento del dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il Covid in Sardegna, passato dal 13% al 14% (e quindi sempre ben al di sopra della soglia critica del 10% stabilita dal ministero della Salute), mentre sale al 15% (+1) la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica, raggiungendo la soglia critica fissata appunto al 15%.

Si ripete quindi la situazione vissuta venerdì scorso quando la Cabina di regia decise di confermare la zona bianca alla Sardegna perché quella percentuale non era stata superata. L’Isola continua ad essere ad un passo dal giallo, secondo l’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali presieduta da Enrico Coscioni (attualmente l'unica regione italiana fuori dalla fascia bianca è la Sicilia).

In Italia

Sono 4.720 i nuovi casi in Italia (due giorni fa erano 3.361) e il numero complessivo di chi ha avuto il virus dall’inizio della pandemia sfonda 4 milioni e mezzo. I decessi sono stati 71 (52 invece 48 ore fa), per un totale di 129.638 vittime. I tamponi eseguiti sono stati 318.865, 184.472 in più rispetto al penultimo bollettino. E così il tasso di positività scende all’ 1,5% mentre due giorni fa era al 2,5%.

A livello regionale la Sicilia scende ancora sotto la soglia di mille nuovi casi ma il Veneto invece segna un +583. Resta purtroppo alto il bilancio delle vittime (solo sei le regioni ad avere registrato zero lutti) .

Aumentano in Italia i ricoveri in area medica mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva. I posti letto occupati occupati da pazienti Covid nelle prime sono aumentati di cinque unità per un totale di 4.307 ricoverati.

Meno sette i posti letto occupati in terapia intensiva, 563 in tutto. ( )

