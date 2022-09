Pochi arbitri, venti anticipi 

Da sabato riprendono in maniera massiccia gli anticipi nel calcio sardo, venti in tutto, anche per risolvere un problema che negli ultimi anni si è fatto sempre più gravoso: la carenza di arbitri. Nell'Isola, ma pure nelle altre regioni, i direttori di gara e gli assistenti sono sempre meno, situazione che porta ad avere difficoltà con le designazioni. Lo spostamento al sabato è una delle soluzioni, già adottata dalla scorsa stagione: «Al momento abbiamo bisogno di una ventina di anticipi, con qualche gara per ogni girone soddisfiamo l'esigenza», fa sapere Gianni Cadoni, presidente del CR Sardegna. «Purtroppo il post-Covid è stato tremendo per tutti e, nel nostro caso, ha prodotto una carenza di arbitri a livello nazionale. Lacuna che cerchiamo di colmare con l'Aia».

Le partite

In Eccellenza sabato il derby Tharros-Ghilarza, terza sfida stagionale dopo le due di coppa. Nove anticipi inaugurano la Promozione: nel Girone A Atletico Cagliari-Asseminese, Cus Cagliari-Castiadas, La Palma-Guspini e Villamassargia-Selargius, nel B Atletico Bono-Paulese e Siniscola-Posada, nel C Coghinas-Stintino, Sennori-Thiesi e Tempio-Ozierese. Poi dieci in Prima Categoria. «Oltre che per gli arbitri il progetto degli anticipi al sabato è anche per accendere i riflettori su una determinata gara», aggiunge Cadoni. «L'anno scorso ho avuto grossi riscontri dalle stesse società, tanto che molte hanno chiesto di giocare spesso di sabato perché hanno avuto migliori numeri di spettatori ed entrate economiche». Fra chi anticiperà sempre in casa c'è il Castiadas, in Promozione A: «L'abbiamo chiesto per evitare questa difficoltà, anche con gli assistenti», fa sapere l'allenatore dei sarrabesi Cristian Dessì. «Senza arbitro non si può giocare, è una figura importantissima e un ruolo complesso perché devi essere neutrale e fare il minor numero di errori. È una situazione molto difficile».

Le soluzioni

Oltre agli anticipi al sabato, il Comitato Regionale studia altre modalità per recuperare arbitri e assistenti (nella scorsa stagione più volte in Promozione è capitato che si giocasse con quelli di parte). «Abbiamo corsi in tutte le sezioni, un incentivo al doppio tesseramento per permettere sia di giocare a calcio sia di arbitrare, poi vedremo altri strumenti», indica il presidente Cadoni. «E, come Lnd, ho avuto la delega per affrontare il problema in ambito nazionale: non è solo della Sardegna».