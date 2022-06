Pochi anestesisti, interventi in tilt 

In una riunione della giornata di ieri fra la direzione sanitaria e i sindacati sono state discusse le difficoltà del momento e le possibili soluzioni: «Abbiamo chiesto che ci si attivi con i mezzi messi a disposizione della Regione per poter utilizzare le prestazioni aggiuntive che, è bene sottolinearlo, non sempre sono accettate dagli specialisti. - spiega il segretario territoriale della Cgil Giovanni Zedde - E nonostante la direzione stia cercando in tutti i modi di metterci una pezza, a breve andranno via altri anestesisti e molto probabilmente saranno costretti a ridimensionare le attività».

Una situazione che non consente di comprendere se gli interventi programmati potranno essere eseguiti, un’incertezza confermata anche dalle dichiarazioni del sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «A breve convocheremo un Consiglio comunale sul tema sanità e nello specifico tra i punti alla nostra attenzione ci saranno il Pronto soccorso, il reparto di Anestesia e Rianimazione (con la probabile forte riduzione delle attività chirurgiche) di Medicina e altri reparti». La preoccupazione del primo cittadino si concentra sul dubbio che i servizi essenziali a tutela della salute pubblica non possano essere garantiti e tutti i punti salienti su una situazione che sembra aggravarsi di giorno in giorno, sono stati resi noti dallo stesso sindaco con dei comunicati fatti pervenire all’assessore alla Sanità e alla direttrice generale della Asl 7: «Continuo a fare presente lo stato di forte disagio che si respira - dichiara Morittu - e che appare essere cronicizzato».

Ciò che si temeva sta accadendo: una rimodulazione dei programmi al Sirai di Carbonia e al Cto d’Iglesias a causa della cronica mancanza dei medici specialisti. L’assenza degli anestesisti comporta una difficoltà nella programmazione lavorativa dei vari reparti ed il direttore sanitario della Asl Sulcis, Giuseppe Pes conferma: «Stiamo rimodulando a causa delle poche figure specialistiche».

I ritardi

In una riunione della giornata di ieri fra la direzione sanitaria e i sindacati sono state discusse le difficoltà del momento e le possibili soluzioni: «Abbiamo chiesto che ci si attivi con i mezzi messi a disposizione della Regione per poter utilizzare le prestazioni aggiuntive che, è bene sottolinearlo, non sempre sono accettate dagli specialisti. - spiega il segretario territoriale della Cgil Giovanni Zedde - E nonostante la direzione stia cercando in tutti i modi di metterci una pezza, a breve andranno via altri anestesisti e molto probabilmente saranno costretti a ridimensionare le attività».

Liste d’attesa

Pochi medici specialisti e liste d’attesa infinite; chi può permetterselo preferisce rivolgersi alla sanità privata, ma le richieste sono sempre più numerose e comportano una mole di lavoro che, come testimonia il racconto di Maria Cristina Mor, spesso si traduce con delle prestazioni superficiali: «Ho preferito prenotare una visita oltremare. - spiega la signora 77enne - I tempi per una consulenza ortopedica con la sanità pubblica erano troppo lunghi, così mi sono rivolta ad un privato. Pensavo ad un consulto approfondito ma mi ha spiegato che non aveva il tempo di visionare tutte le mie cartelle». Maria Cristina partì da Iglesias quando aveva 20 anni, ne ha fatto ritorno da 4 e sulla sanità nostrana racconta: «Andai via con l’ospedale Santa Barbara in funzione e con il Cto che rappresentava un’eccellenza. Sono rientrata e ho trovato una situazione completamente diversa. La scorsa settimana mi trovavo in codice verde al Pronto soccorso del Cto, 6 ore d’attesa che credo rientrino nella media, ma un signore con una frattura gravissima è stato fatto attendere oltremodo per dei problemi tecnici in Radiologia. I medici fanno quello che possono, ma è il sistema in grave sofferenza».

