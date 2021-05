Pochi agenti, polizia locale in affanno 

Pochi agenti, polizia locale in crisi di organico: una situazione significativa e importante in una cittadina come Quartucciu dove il lavoro e l’impegno negli anni è cresciuto e dove, a oggi, non è presente neanche una caserma dei Carabinieri. Aumentano le responsabilità e anche il numero degli abitanti, ma l’organico è lo stesso dagli anni Novanta: otto agenti, nove con il comandate che devono coprire le dodici ore di turno quotidiane per poco più di tredicimila abitanti, compresa la borgata di Sant’Isidoro, la zona agricola di Su Pezzu Mannu e i punti nevralgici della zona vicina al centro commerciale Le Vele e Is Pontis Paris.

Le difficoltà

«I miei uomini vanno ben oltre il loro lavoro d’ufficio», afferma il comandante Nanni Nateri, «ma l’organico attualmente operativo non è adeguato alle dimensioni e ai numeri del nostro Comune. Nel 1992, quando ho preso servizio io, c’erano ottomila abitanti e Quartucciu aveva otto agenti a disposizione. Oggi abbiamo quasi il doppio dei residenti, ma il numero dei vigili è rimasto invariato. Non c’è equità». I numeri non garantiscono dunque la copertura dei turni con regolarità e la visione del territorio a 360 gradi, creando spesso anche il malcontento tra i cittadini che accusano i vigili di non circolare abbastanza, di non rispondere al telefono e di non intervenire tempestivamente quando vengono chiamati. «Comprendo le lamentele, ma capisco bene anche i miei quando si lamentano e dicono non riuscire a fronteggiare tutto», continua Nateri, «otto unità, di cui due o tre in congedo straordinario, divisi tra la mattina e la sera, sono esigue, anche perché siamo l’unico corpo di polizia presente sul posto».

Le priorità

Una situazione ormai diventata insostenibile davanti a una struttura impoverita, che opera nelle sole ore diurne, precludendo così le condizioni lavorative degli agenti. «Purtroppo ci ritroviamo a fare una cernita di priorità. Per esempio se c’è un servizio di autovelox nella zona industriale e ci chiamano perché c’è un passo carrabile ostruito, è chiaro che diamo priorità alla chiamata e siamo costretti a interrompere l’altro servizio. Quartucciu è oggi uno dei Comuni più grossi della Sardegna e ha gli stessi problemi che hanno Cagliari, Quartu, Selargius e Monserrato». Oggi - fanno sapere dal Comune - per la polizia locale si fa riferimento a una legge regionale del 2005, che prevede si tenga conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione e della morfologia del territorio, mentre direttive ministeriali, degli anni Cinquanta, chiedevano di garantire un vigile ogni 1000 abitanti. «Bisogna tener conto sia delle possibilità di assunzione in base alle leggi sia alle disponibilità economiche dell’amministrazione», spiega il sindaco Pietro Pisu, «le assunzioni si fanno in base al rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti dell’ultimo rendiconto approvato: a dicembre abbiamo assunto un vigile. Ora siamo ingessati fino all’approvazione del nuovo rendiconto».

