«Pochi agenti, la sicurezza è a rischio»  

Sicurezza a rischio in città. La denuncia arriva con forza dai sindacati di Polizia per la carenza, definita «vergognosa», degli agenti in servizio nell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, l’Upgsp, di fatto il pronto intervento della Questura. Pochi, troppo pochi i poliziotti a bordo delle pattuglie delle volanti. E ora, oltre a infortuni, malattie, pensioni, personale sospeso perché non vaccinato, ci sono anche i controlli per il rispetto delle norme anti contagio e per il Green pass: «Il risultato? Prevenzione dei reati, controllo del territorio e sicurezza sono a forte rischio», è la denuncia di Sap, Silp Cgil-Uil Polizia e Siap.

L’allarme

Luca Agati, segretario provinciale del Sap, ha inquadrato la drammatica situazione in un documento consegnato al questore Paolo Rossi e alle segreterie nazionale e regionale del sindacato. «Siamo allarmati per le attuali condizioni di lavoro alle Volanti di Cagliari, un ufficio che fatica ad assicurare la sua funzionalità per la vergognosa carenza di personale». I turni sono decimati e «chi rimane è stanco, demotivato e anche senza certezza sulle proprie ferie». Alla mole di lavoro normale, ecco le attività legate alla pandemia: «I colleghi sono sconcertati dal dover fare i controlli per il Green pass. Ne vengono richiesti dieci a equipaggio: si è a conoscenza del tempo che viene rubato al normale servizio?» La conseguenza è inevitabile «Tutto questo va a discapito dell’attività di prevenzione, dei controlli del territorio e della sicurezza». C’era stata la promessa di nuovi arrivi, «ma alla fine non è avvenuto». Agati conclude: «Il malumore sta salendo e così rischiamo di non avere a disposizione durante le feste neppure gli uomini presenti oggi. Se non verranno prese azioni immediate per sanare queste situazioni, valuteremo azioni di protesta molto più incisive e di diversa natura».

L’incontro

Anche la segreteria provinciale del Silp Cigl-Uil Polizia ha registrato parecchi malumori, incontrando anche il questore e il vicario. «Nonostante gli arrivi, che sono un rimpiazzo di chi per vari motivi ha lasciato l’Ufficio prevenzione generale e soccorso, denunciato la grave carenza di personale», sottolineano Valerio Caddeu e Gianluca De Simoni. «Il tutto aggravato anche dalle nuove modalità di intervento nei casi in cui ci siano coinvolte categorie “deboli” che prevedono l’invio di una pattuglia della Polizia indipendentemente da chi sia competente per territorio in quel momento. Questo comporta una ulteriore minor presenza delle volanti per le altre attività anche perché spesso questi interventi vengono svolti solo dal personale della Polizia di Stato». Da qui le richieste al questore: «L’invio di personale all’Upgsp, per formare, come in passato, squadre da diciotto-venti operatori. E una pressione ai vertici dell’Arma affinché solleciti il proprio personale a concorrere negli interventi delicati, quando ci sono di mezzo categorie deboli».