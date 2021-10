«Poche denunce da enti pubblici e aziende sanitarie» 

«Abbiamo varie indagini in corso, delle quali non si può parlare, e da poco abbiamo chiesto un milione e 110 mila euro alla società Showlab e all’ex presidente di Sardegna Promozione per il finanziamento erogato nel 2013 al reality show “Sweet Sardinia”: soldi dati a un programma che doveva promuovere l’Isola e che invece ha solo finanziato un programma televisivo. Certo mi hanno colpito le poche denunce presentate da associazioni di consumatori, amministratori e soprattutto Asl. Così la Procura non può intervenire, ma nei successivi cinque anni può accadere si proceda proprio contro di loro».

Bruno Domenico Tridico ha 55 anni, è romano e da maggio è il capo della Procura contabile della Sardegna: un ruolo che gli è stato assegnato durante uno dei momenti più difficili per l’ufficio regionale dal punto di vista dell’organico. A inizio anno, dopo i saluti della procuratrice Maria Antonietta Bussi arrivati già nel settembre 2020, nella sede di via Angius si trovavano solo la facente funzioni Susanna Loi e il sostituto Gianpiero Madeo. Erano già andati via i colleghi Mauro Murtas, Gaetano Berretta e Andrea Mazzieri e poco dopo la stessa Loi è passata alla Sezione regionale di controllo. Insomma, il vuoto (quasi) totale. Oggi Tridico ha come vice procuratrice generale Valeria Motzo e come sostituti Elisabetta Usai e Madeo. «Ma presto arriveranno altri due colleghi», sottolinea il procuratore, che parla di «un segnale di attenzione» dello Stato «per la Sardegna».

Quel che l’ha sorpreso maggiormente da quando è in Sardegna, spiega, è l’inerzia delle amministrazioni pubbliche, in particolare delle aziende sanitarie (ma anche quella delle associazioni dei consumatori), davanti a casi di sperpero di denaro pubblico. «Non va bene, perché senza denuncia o segnalazione si riduce la possibilità di intervenire e in seguito invece può capitare si proceda proprio contro l’ente venuto meno a quel compito». E sarebbe sempre la collettività a pagarne le conseguenze.

Chi l’ha preceduta segnalava, nel 2019 e 2020, una forte ramificazione della corruzione e un diffuso utilizzo illecito dei soldi pubblici. Che situazione ha trovato?

«Abbiamo varie indagini in corso, delle quali non si può parlare, e da poco abbiamo chiesto un milione e 110 mila euro alla società Showlab e all’ex presidente di Sardegna Promozione per il finanziamento erogato nel 2013 al reality show “Sweet Sardinia”: soldi dati a un programma che doveva promuovere l’Isola e che invece ha solo finanziato un programma televisivo. Certo mi hanno colpito le poche denunce presentate da associazioni di consumatori, amministratori e soprattutto Asl. Così la Procura non può intervenire, ma nei successivi cinque anni può accadere si proceda proprio contro di loro».

Perché questo immobilismo? Malafede? Paura?

«Forse mancanza di consapevolezza, presente invece nei cittadini: i loro esposti arrivano, sperano in un nostro intervento. Agiamo solo per la tutela del bene pubblico, per l’interesse della collettività».

All’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario si è detto che con le nuove norme si rischia l’impunità. È così?

«Le semplificazioni introdotte col Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno aumentato i limiti di azione. Sino al 2023 si potrà perseguire solo il dolo, non più anche la colpa grave. Se per esempio un chirurgo dimenticasse le pinze nell’addome di un paziente dopo l’intervento, la Asl non ne risponderebbe come in passato. Una decisione legata alla “paura della firma”, il timore dei dirigenti e di chi ricopre un ruolo nell’amministrazione di mettere la propria sigla su provvedimenti che poi potrebbero finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria».

Paura giustificata o solo un motivo per bloccare la macchina burocratica?

«La causa della paura non è amministrativa ma legata alle norme: l’amministratore non è sereno perché a volte non sa quali deve applicare. Ma le condanne arrivano solo per casi veramente gravi, il 98 per cento delle volte archiviamo. Non ci deve essere timore, il buon amministratore può stare tranquillo. Certo, siamo comunque preoccupati per la riforma».

Sino a pochi mesi fa c’era un solo magistrato in organico. La Sardegna è periferia d’Italia?

«No, anzi: la Corte investe sulla Sardegna. Ora ci siamo io e altri tre colleghi, ma presto ne arriveranno ulteriori due. È un segnale di attenzione per l’Isola».

