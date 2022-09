Poche aule, studenti trasferiti 

Per un’ottantina di ragazzi dell’Istituto tecnico Lorenzo Mossa la doccia fredda è arrivata con una circolare, pubblicata sul sito della scuola il 7 settembre: le aule della struttura di via Carboni non sono sufficienti ad accogliere gli oltre mille iscritti e così quattro classi (due terze, una quarta e una quinta) saranno trasferite nella sede staccata dell’Istituto alberghiero Don Deodato Meloni di via Carducci. Neppure il tempo di attendere l’avvio delle lezioni, previsto domani per il triennio, che tra genitori e studenti è già montata la protesta. «Nessuna comunicazione è giunta ai ragazzi e alle famiglie - afferma Sabrina Rosas, rappresentante di classe - Temiamo gravi disagi per queste classi che subiranno una sorta di emarginazione. Abbiamo chiesto spiegazioni alla dirigente, per capire se sia stata presa in considerazione ogni alternativa più vicina alla sede centrale, ma non siamo stati ricevuti».

Via le mascherine, baci e abbracci non sono più un tabù. Prima campanella, ieri mattina, per tanti studenti oristanesi che dopo quasi tre anni di limitazioni, hanno riscoperto il gusto della scuola pre-Covid. Un rientro tra i banchi più sereno, senza protezioni, senza distanziamento, né entrate scaglionate. Ma non privo di polemiche.

Aule insufficienti

Per un’ottantina di ragazzi dell’Istituto tecnico Lorenzo Mossa la doccia fredda è arrivata con una circolare, pubblicata sul sito della scuola il 7 settembre: le aule della struttura di via Carboni non sono sufficienti ad accogliere gli oltre mille iscritti e così quattro classi (due terze, una quarta e una quinta) saranno trasferite nella sede staccata dell’Istituto alberghiero Don Deodato Meloni di via Carducci. Neppure il tempo di attendere l’avvio delle lezioni, previsto domani per il triennio, che tra genitori e studenti è già montata la protesta. «Nessuna comunicazione è giunta ai ragazzi e alle famiglie - afferma Sabrina Rosas, rappresentante di classe - Temiamo gravi disagi per queste classi che subiranno una sorta di emarginazione. Abbiamo chiesto spiegazioni alla dirigente, per capire se sia stata presa in considerazione ogni alternativa più vicina alla sede centrale, ma non siamo stati ricevuti».

La circolare

Fino a sabato, si legge nella circolare, le quattro sezioni seguiranno provvisoriamente le lezioni nell’edificio di via Carboni. Ma nelle chat degli studenti inizia a farsi strada l’idea di manifestare contro la scelta adottata dalla dirigente, continuando a presentarsi all’ingresso del Mossa anche nei giorni a seguire.

La dirigente

Dalla preside, però, arrivano rassicurazioni. «Prima di preoccuparsi inutilmente, genitori e ragazzi farebbero bene ad ascoltare quale sarà l’organizzazione - chiarisce Marillina Meloni - Intanto ci sarà un avvicendamento delle classi alla fine del primo quadrimestre e nelle giornate in cui sono previsti laboratori, i ragazzi resteranno nella sede centrale». In tutto sono 56 le classi formate nell’istituto Lorenzo Mossa (compresi i corsi per adulti), le aule a disposizione appena 49. «Una sofferenza di sette unità alla quale abbiamo dovuto far fronte per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti - va avanti - la scelta è ricaduta sulle sezioni che hanno meno ore di laboratorio. Per quanto riguarda i locali dell’Alberghiero, la scelta è in capo alla Provincia». Non basta a rasserenare gli animi degli “esiliati” che ribadiscono: «Abbiamo scelto non solo un indirizzo di studi, ma anche una struttura scolastica a cui ora dobbiamo rinunciare».

I problemi

Il Tecnico non è l’unico in città alle prese con la carenza di spazi. Anche il Liceo artistico ha dovuto far quadrare i conti con qualche adattamento. «Abbiamo 16 aule per 20 classi - fa sapere il dirigente Pino Tilocca - a rotazione saranno utilizzati i laboratori». Criticità a parte, tutti soddisfatti dopo il primo giorno di scuola. «Ho avuto difficoltà a riconoscere qualche docente che per due anni ho visto con la mascherina o attraverso un monitor» - scherza Tilocca. Entusiasta anche Marillina Meloni: «È una liberazione, anche se bisogna tenere alta l’attenzione».

